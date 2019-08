Secondo un recente studio, i bambini nati da genitori più avanti con l’età presenterebbero molti meno problemi comportamentali rispetto a quelli nati da genitori più giovani.

Uno studio olandese ha messo in luce come i bambini nati da genitori più maturi, presentino molti meno problemi di comportamento come ad esempio l’aggressività. In un mondo in cui la prima gravidanza si ha ormai in un’età avanzata, i ricercatori hanno deciso di mettere in luce tutti i problemi che possono scaturire nel bambino nato da genitori più maturi.

I bambini sono stati osservati per esaminare la presenza di problemi come l’aggressività, l’ansia e la depressione. I risultati dello studio sono stati davvero inasepettati.

I figli di genitori avanti con l’età hanno meno problemi comportamentali

Gli studiosi olandesi dell”Università di Utrecht’, della ‘Vrije Universiteit Amsterdam‘ dell’ ‘Erasmus Medical Center’ e della ‘University Medical Center‘di Groningen, alla luce di maternità e paternità vissute in età decisamente più avanzata rispetto al passato, hanno deciso di testare i figli di genitori maturi per scoprire a quali problemi comportamentali potessero andare incontro, in particolare l’aggressività, la depressione e l’ansia.

Il gruppo di bambini osservati è stato di 32892 e l’età dei piccoli era compresa tra i 10 e i 12 anni. Dopo l’osservazione, si è messo in luce che i bambini nati da genitori più maturi, manifestano meno problemi comportamentali rispetto a quelli messi al mondo da giovani genitori.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista ‘Child Development‘ e rappresenta una vera e propria rivoluzione in mezzo a tanti luoghi comuni che vedono il diventare genitori in età matura, qualcosa di negativo.

