Makeup: 15 errori da non fare mai-VIDEO-

Il makeup è un gesto quotidiano per molte donne ma molto spesso è caratterizzato da tanti piccoli errori che fanno apparire il viso decisamente più brutto. Ecco 15 errori da non fare mai.

Il makeup per molte donne è una vera passione ma troppe volte viene caratterizzato da piccoli e grandi errori che non rendono giustizia alla bellezza naturale di ogni donna. Ecco per voi una serie di 15 errori che si compiono durante il trucco viso che si possono evitare tranquillamente.

Dal correttore al rossetto, tutti i gesti da non fare assolutamente se si vuole un makeup impeccabile.

15 errori di makeup da non fare assolutamente

Tanti piccoli e comuni errori di makeup che si compiono senza saperlo e che fanno apparire decisamente più brutte. Scegliere il correttore giusto per mimetizzare l’occhiaia viola o bluastra, disegnare in modo naturale le sopracciglia, utilizzare un primer occhi e illuminare la palpebra nei punti giusti, sono solo alcuni dei consigli che vengono regalati durante il video tutorial davvero molto esaustivo.

Correggere questi piccoli errori nel trucco, vi farà sembrare più giovani, fresche e con un incarnato luminoso e compatto. Una volta imparati tutti i segreti del perfetto makeup, sarà un vero gioco da ragazze diventare bellissime ogni giorno. Non vi resta che seguire il video tutorial!

