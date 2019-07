Natalie Imbruglia è incinta del primo figlio. L’annuncio con foto della cantante che a 44 anni sta finalmente per diventare mamma.

È un momento speciale quello che sta attraversando Natalie Imbruglia che qualche ora fa ha deciso di condividere con i suoi follower una lieta notizia. La cantante, infatti, è incinta del primo figlio. Un desiderio che coltivava da tanto tempo e che ora ha finalmente realizzato all’età di 44 anni, parlandone sul suo account Instagram dove ha postato anche una foto con il pancione.

La gravidanza di Natalie Imbruglia

È con una semplice foto e qualche parola sentita che la cantante ha deciso di dare la notizia della sua gravidanza. Una gravidanza cercata per diverso tempo e alla quale è infine giunta grazie alla fecondazione assistita. A seguire quanto da lei stessa è stato scritto su Instagram:

“Sono molto felice di annunciare che ho appena firmato un contratto da record con la bmg!! Che squadra fantastica. Sono stata impegnata a scrivere da un anno e mezzo e non vedo l’ora di condividere queste nuove canzoni con tutti voi!!! E come potete vedere dalla foto… C’è un altro annuncio… (no, non ho ingoiato un’anguria=. Si, sto aspettando il mio primo figlio questo autunno. Per quelli di voi che mi conoscono, questa è una cosa che volevo da molto tempo e sono fortunata che sia stato possibile con l’aiuto della fivet e di un donatore di spermatozoi. Non intendo dire nulla di più su questo in pubblico. Sono così emozionata per questa prossima avventura… un nuovo album e sarò una mamma!”

Parole sentite, che hanno messo subito in secondo piano il traguardo musicale e alle quali i follower hanno iniziato a rispondere da subito congratulandosi con lei con messaggi calorosi e ricchi di partecipazione.

Natalie Imbruglia è rimasta incinta a 44 anni e sta finalmente per coronare uno dei suoi più grandi sogni. Al momento non ha un compagno ma la sua vita sembra ugualmente piena e felice, divisa tra musica e maternità che, come lei stessa ha dichiarato, sarà una grande avventura, forse la più grande tra tutte. Noi di chedonna.it le facciamo i nostri migliori auguri in attesa di sapere se sarà un maschietto o una femminuccia.

