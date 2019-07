Trucco occhi: 10 consigli per farlo in modo perfetto

Tutti i consigli per realizzare un trucco occhi perfetto che renda lo sguardo magnetico. I prodotti da utilizzare e la loro applicazione.

Gli occhi sono il centro del nostro viso e il veicolo della nostra anima, per questo è bene curarli in modo particolare e tenere anche al trucco, che riesce ad esaltarne i punti di forza, come il colore e la forma, ma anche a nasconderne i difetti, come per esempio un occhio particolarmente segnato dal tempo o da occhiaie scure.

Ecco 10 piccoli segreti che vi aiuteranno a realizzare un trucco occhi impeccabile, esaltando lo sguardo e rendendolo davvero magnetico.

Trucco occhi, i dieci consigli per realizzarlo

Usa sempre un correttore

Eliminare ogni ombra scura con uno o più correttori è il primo step del trucco occhi. Il correttore renderà luminoso lo sguardo e soprattutto più giovane. Importante ricordare che per correggere le occhiaie molto scure si dovranno utilizzare dei camouflage neutralizzanti. Ottimi i correttori aranciati e gialli per le occhiaie tendenti al marrone.

Utilizza sempre un primer occhi

Stendere un primer occhi sulla palpebra mobile e fissa, assicurerà una base neutra sulla quale realizzare il makeup e lo farà davvero durare tutta la giornata.

Il collirio

Per un trucco occhi impeccabile, l’utilizzo di un collirio eliminerà ogni segno di stanchezza e rossore dagli occhi.

Utilizzare l’eye liner

Anche per chi non ama il trucco occhi molto intenso, utilizzare una sottile linea di eye liner leggermente allungata nell’angolo esterno dell’occhio, renderà lo sguardo affascinante.

Ingrandire l’occhio

Per ingrandire l’occhio, una linea di matita burro nella waterline sarà il trucchetto perfetto.

Utilizzare l’ombretto perfetto per il colore naturale degli occhi

Scegliere una tonalità di ombretto che enfatizzi il colore naturale degli occhi è uno dei trucchetti da non dimenticare.

Il piegaciglia

Utilizzare sempre il piegaciglia che le renderà magnetiche, lunghe e aprirà lo sguardo.

Il mascara

Il mascara è forse il prodotto fondamentale per un bel trucco occhi. Applicarlo in modo curato, e in due strati regalerà uno sguardo indimenticabile.

Definire la piega dell’occhio

Definire la piega dell’occhio con un ombretto dal colore intenso e più scuro rispetto a quello applicato sulla palpebra mobile, è uno dei segreti per rendere profondo ed intenso uno sguardo.

Non dimenticare le sopracciglia

Le sopracciglia dovranno essere sempre pulite e ben definite. Eliminare i peli superflui con una pinzetta e definirle con una matita per sopracciglia sarà il modo perfetto per truccarle.

