Maneskin, la reazione dei colleghi al primo posto nella classifica mondiale

I Maneskin conquistano il primo posto nella classifica mondiale di Spotify e la reazione dei colleghi italiani arriva puntuale, foto.

I Maneskin conquistano il primo posto nella classifica globale di Spotify con la cover di “Beggin” fatta durante la partecipazione a X Factor nel 2017 e arriva puntuale la reazione dei colleghi. Dopo la vittoria all’Eurovision 2021 con il brano “Zitti e buoni”, il nome della giovane band romana sta arrivando ovunque. La loro musica sta scalando le classifiche mondiali e la cover di Beggin contenuta nell’ep “Chosen” brano con cui parteciparono alle audizioni di X Factor ha conquistato il mondo.

La notizia è stata data dalla pagina Instagram “Spotidy Italia” e dagli stessi Maneskin che hanno scelto di regalare ai fans quattro foto in cui erano bambini. La notizia del primo posto in classifica ha subito fatto il giro del web e molti colleghi hanno reagito sui social al traguardo raggiunto da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas.

La reazione dei colleghi al primo posto nella classifica globale di Spotify dei Maneskin

Tanti like e commenti per il primo posto nella classifica globale di Spotify dei Maneskin. Tra gli artisti che hanno espresso gioia per il traguardo raggiunto da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas ci sono Anna Tatangelo, i The Jolors, Laura Pausini, Elodie, Annalisa, Federico Rossi, Alessandra Amoroso, Noemi, Rovazzi e tanti altri. Molti, inoltre, hanno anche dedicato alla giovane band una storia sul proprio profilo Instagram.

A complimentarsi direttamente con i Maneskin pubblicando una storia su Instagram sono stati Gaia, Anna Tatangelo, Ketra dei Boomdabash ma anche Stash dei The Kolors ed Elodie.

Stash dei The Kolors, oltre a condividere la classifica mondiale di Spotify, ha anche dedicato a Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi i suoi complimenti sinceri.

“Questa è una grande cosa. Questa è una cosa che ha abbattuto per la prima volta quel muro immaginario che la scena internazionale ha avuto davanti agli occhi per tanti, troppi anni quando si pensava alla musica italiana. E poi la cosa più bella è che l’ha fatto una realtà che, per la prima volta, non è una realtà dance (unico genere che è riuscito a toccare i vertici mondiali negli ultimi anni dell’Italia), ma una band con le chitarre in mano. Sarò di parte, ma per me questo è un grande giorno”, ha scritto Stash taggando, poi, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas.