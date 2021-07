Giulia De Lellis rompe il silenzio dopo Love Island: le sue parole

Giulia De Lellis dopo la finale di Love Island ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram, tirando le somme di quest’esperienza.

Giulia De Lellis ha da poco terminato la conduzione di Love Island. Il programma è stato all’insegna dei debutti. In quanto non solo è stata la prima volta che è stato trasmesso nel bel paese, su Discovery+, ma ha visto anche la bella esperta di tendenze nel ruolo di conduttrice. Un’esperienza che voleva fare da tanto tempo e che soltanto ora è riuscita a realizzare durante il corso della sua carriera, che seppur breve è stata ricca di soddisfazioni.

Tant’è che non appena il programma è giunto a conclusione, non ha potuto fare a meno di commentare quest’esperienza con i suoi fedeli sostenitori rivelando tutto ciò che ha provato in queste intense settimane di riprese, che hanno consacrato il suo debutto come conduttrice.

Love Island, Giulia De Lellis torna in Italia: “E’ stato tutto …”

Giulia De Lellis è rimasta pienamente soddisfatta di come si è conclusa quest’esperienza, che ha visto trionfare la coppia formata da Wolf e Rebecca, che si sono portati a casa ben 20 mila euro di montepremi. Tant’è che sul suo profilo Instagram non ha potuto fare a meno di condividere la gioia provata durante il corso di queste settimane e per aver portato a termine il suo primo incarico da conduttrice.

LEGGI ANCHE –> Concorrenti Love Island: nomi, età e curiosità dei ragazzi pronti ad innamorarsi

“È stato tutto troppo bello!” ha scritto l’ex fidanzata di Andrea Damante sul noto social fotografico. “Ciao isola, grazie anche a te …” ha poi concluso, salutando, seppur virtualmente, l’isola che durante il corso di queste settimane l’ha ospitata per permettere che Love Island potesse andare in onda. La stessa isola che l’ha vista ricongiungersi con il suo compagno Carlo Beretta che non ci ha pensato due volte prima di raggiungerla alle Canarie e mostrarle tutto il suo supporto.

LEGGI ANCHE –> Concorrenti Love Island: nomi, età e curiosità delle ragazze pronte ad innamorarsi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis dopo Love Island è più carica che mai di ritornare a casa. Pronta a tuffarsi in nuovi progetti.