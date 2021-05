Chi è Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram e curiosità.

Chi è Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin? Occhi azzurri, capelli biondi, viso angelico e con un’anima rock, sta conquistando il pubblico con il suo basso, suo fedele amico. Sul palco si lascia trascinare dalla musica che compone insieme agli altri Maneskin e, sin dall’esperienza a X Factor, ha mostrato tanta sicurezza e determinazione.

Ma chi è davvero Victoria? Quanti anni ha? Che tipo di rapporto ha con gli altri componenti dei Maneskin? Andiamo a scoprire tutto.

Nome: Victoria De Angelis

Victoria De Angelis Segno Zodiacale: toro

toro Data di nascita: 28 aprile 2000

28 aprile 2000 Luogo di nascita: Roma

Roma Professione : bassista dei Maneskin

: bassista dei Maneskin Altezza: 163 cm

163 cm Peso: 50 Kg

50 Kg Tatuaggi: uno sulla caviglia

uno sulla caviglia Profilo Instagram Ufficiale: @vicdeangelis

Età, altezza e biografia

Victoria De Angelis nasce a Roma il 28 aprile del 2000 da mamma danese e papà italiano. Alta 163 cm, dotata di una bellezza angelica, sguardo seducente, labbra perfette rendono Vic una bellissima ragazza con una forte personalità che esprime sia attraverso la musica che il look. Ha una sorella, Veronica, a cui è molto legata.

Da bambina, Victoria aveva una grande passione per lo skateboard. Quando aveva dodici anni, il suo profilo Facebook, era pieno di immagini di tavole e video di skaters.

“Ecco cosa significa per me skateboard, avere una passione, un sogno e quella cosa che anche se cadi e ti fai male ti fa rialzare e riprovare il trick, e nonostante tutte le difficoltà continuare a skeitare e divertirsi con gli amici”, scriveva nel 2012 su Facebook.

Alle medie sceglie la scuola musicale dove ha imparato a suonare la chitarra classica e poi il basso. Si appassiona sempre di più alla musica cominciando a formare i primi gruppi. Forma una prima band con Thomas: “Ci chiamavamo Psycho Playground. Però sia la voce sia la batteria erano da buttare”, racconta Victoria nel libro “Maneskin – Vogliamo prenderci tutto” di Gloria Imbrogno e Pietro Strada.

I Maneskin

Sempre con Thomas forma un’altra band a cui poi si unisce prima Damiano David e successivamente Ethan come ha raccontato lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera.

“Ho incontrato Thomas e con lui abbiamo cambiato un sacco di cantanti. Non ci convinceva nessuno. A un certo punto avevamo trovato una ragazza brava, ma viveva fuori Roma e non riusciva a incastrare gli impegni. In quel momento si è rifatto vivo Damiano. Mi ha scritto che voleva fare sul serio: non era più una pippa, era migliorato. Poi ecco Ethan, trovato mettendo un avviso sul gruppo Facebook Ricerca musicisti a Roma“.

Con i Maneskin partecipa a X Factor nel 2017 piazzandosi al secondo posto. Nel 2021, i Maneskin partecipano al Festival di Sanremo vincendo con il brano Zitti e Buoni, premiato come miglior testo all’Eurovision Song Contest 2021 a cui partecipano a maggio 2021.

A scegliere il nome Maneskin è stata proprio Victoria. Di origini danesi, prima della partecipazione ad un contest, ha proposto una serie di parole in danese. Maneskin che significa “Chiaro di luna” è piaciuto a tutti. Si erano ripromessi di cambiarlo, ma alla fine è diventato ufficialmente il nome della band.

Vita privata e il rapporto con Damiano David

Victoria è single e non ha avuto storie particolarmente importanti. E’ legata da una splendida amicizia a Ethan, Thomas e Damiano. Con quest’ultimo ha un rapporto molto forte al punto che spesso, prima che Damiano ufficializza la sua storia con Giorgia Soleri, si vociferava di un flirt.

Sia Victoria che Damiano, però, si sono sempre professati amici ammettendo di avere un rapporto speciale.

“Non siamo mai stati insieme, ma è vero che abbiamo un rapporto molto intimo, siamo più che fratelli, più che amici, più che ogni cosa. Ci vogliamo bene”, ha raccontato Victoria a Cosmopolitan nel 2019.

“Una volta, abbiamo suonato, non c’erano le transenne, Victoria si è piagata e un ragazzo ha avuto la geniale idea di toccarle il cu*o. Gli ho detto un po’ di cose non belle”, ha detto Damiano ai microfoni de Le Iene.

Instagram

Victoria può essere seguita su Instagram dove pubblica foto in cui è spesso in compagnia di Damiano, Ethan e Victoria o da sola. Su Instagram, è seguita da 608mila followers.