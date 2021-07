Giulia Salemi svela il suo segreto | Sangiovanni retroscena | Natalia Paragoni al GF Vip 6?

Giulia Salemi svela il suo più grande segreto e Sangiovanni riceve una proposta indecente dietro le quinte di Battiti Live.

Giulia Salemi una delle modelle più amate e belle del nostro paese. In molte, infatti, vorrebbero essere come lei o provare ad avere un fisico asciutto e longilineo come il suo. Beh, niente da paura. Da oggi tutto questo, o quasi, sarà possibile perché la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha deciso di rivelare il suo segreto di bellezza su Instagram. Ma basterà soltanto questo per diventare belle come lei? Intanto ti consigliamo di non perderti le altre news del giorno.

I segreti di bellezza di Giulia Salemi e tutte le anticipazioni di Temptation Island

Da Giulia Salemi passiamo ad una sua cara amica: Paola Di Benedetto. Dopo la fine della sua relazione con Federico Rossi, l’ex madre natura è tornata al centro della cronaca rosa. Secondo recenti indiscrezioni, Paola avrebbe iniziato una storia d’amore con Stefano De Martino, ma sarà vero? Ecco che cosa ha dichiarato in tal proposito lei in una recente intervista.

Passiamo poi a Sangiovanni. Il vincitore della sezione canto di Amici di Maria De Filippi è stato impegnato con le registrazioni di Battiti Live, il programma musicale estivo condotto da Elisabetta Gregoraci. Dietro le quinte, quando lui stava per salire in albergo, ha però ricevuto una proposta indecente da parte di una sua fan. Come avrà reagito? C’è poi Andrea Zelletta che ha scelto di rompere il silenzio in merito alla possibile partecipazione di Natalia Paragoni al Grande Fratello Vip. L’ex tronista non si è sbilanciato sul suo eventuale ingresso, ma ha rivelo un dolcissimo retroscena.

ATTENZIONE SPOILER: Una delle fidanzate ha richiesto un falò di confronto immediato! Chi sarà? Ci vediamo questa sera in prima serata su Canale 5, vietato mancare! 🔥 #TemptationIsland pic.twitter.com/aMKp8nOMiN — Temptation Island (@TemptationITA) July 5, 2021

Per ultimo, ma non per importanza, c’è un cavaliere di Uomini e Donne che ha lanciato la sua candidatura, sia come single che come fidanzato, per Temptation Island.