Valentina Nulli Augusti rifatta o soltanto molto fortunata? È questa la domanda che si è fatta strada tra i telespettatori di Temptation Island 2021 e la risposta è nelle fotografie ancora pubbliche che Valentina ha caricato sui social.

Durante la messa in onda di un’edizione di Temptation Island, i concorrenti sono tenuti a rendere privati i propri profili Instagram. Questo accorgimento rende impossibile qualsiasi interazione con il pubblico, sia da parte loro sia da parte di coloro chi cura la loro presenza sui social.

Questo rende piuttosto difficile reperire informazioni e fotografie sulla vita dei concorrenti prima che prendessero parte al reality show, quindi molte domande finiscono per rimanere necessariamente senza risposta.

Nel caso di Valentina Nulli Augusti però, le restrizioni imposte dalla redazione del programma non hanno impedito la circolazione di vecchie foto della concorrente, probabilmente l’unica tra i concorrenti di quest’anno ad avere un profilo Facebook piuttosto aggiornato.

Proprio da quel profilo arrivano le fotografie di alcuni anni fa che si possono mettere a confronto con i video attuali per mettere finalmente un punto a quella che potrebbe sembrare una questione infinita.

Valentina Nulli Augusti rifatta o solo bellissima?

La vita che Valentina raccontava sui social prima di approdare a Temptation Island insieme a Tommaso non è poi molto differente dalla vita di una persona piuttosto benestante ma abbastanza comune.

Cene con gli amici, ritrovi con le amiche, vacanze al mare in località piuttosto rinomate e qualche foto di coppia con il marito, che è stato tale solo dal 2014 al 2016.

Nelle fotografie di quegli anni Valentina appare estremamente simile ad ora. I suoi connotati sono rimasti praticamente gli stessi e la particolare forma degli zigomi, uno dei suoi tratti caratteristici, anche qualche anno fa era identica a oggi.

Per quanto riguarda i piccoli segni del tempo, come le piccole rughe di espressione accanto agli occhi, è normale che oggi si vedano leggermente di più: un ennesimo indizio che sembrerebbe confermare il fatto che Valentina non si sia sottoposta a interventi di chirurgia estetica.

L’unica differenza tra la Valentina Nulli Augusti di ieri e di oggi è forse nella forma delle labbra.

Si ha l’impressione infatti che, dai tempi delle feste in piscina con le amiche alle attuali inquadrature targate Mediaset, le labbra di Valentina siano diventate un po’ più gonfie.

Merito forse di qualche punturina al botulino o forse a un trucco labbra che riesce ad aumentare il volume delle labbra?

Leggi Anche => Trucco labbra overline: come ottenere un effetto “rimpolpante” perfetto e naturale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Oltre a questo piccolo “ritocchino” alle labbra Valentina non sembra aver rivoluzionato molto del proprio aspetto fisico. Forse un tempo tingeva i capelli di un biondo meno chiaro oppure li lasciava al naturale, ma si tratta di cambiamenti praticamente insignificanti.

Quello che invece Valentina tende a “rivoluzionare ciclicamente” come scriveva lei stessa nel 2018, sempre su Facebook, è la propria vita. “Io ho lasciato un marito che ho amato tantissimo. Il nostro è stato un amore viscerale che pochi hanno la fortuna di vivere. Quando si è trasformato in qualcosa di non più sano ho avuto il coraggio di perdere tanto mettendo me stessa e la mia felicità al di sopra di tutto come ho sempre fatto. Scegliete di continuare rapporti con persone che vi lascino vivere i vostri spazi, la vostra individualità e che non cerchino di cambiarvi a causa delle loro insicurezze”.

Sono parole che forse Valentina dovrebbe rileggere, dal momento che in molti hanno criticato il rapporto che la donna ha instaurato con il suo giovanissimo fidanzato, il quale ha accettato di cominciare l’esperienza di Temptation proprio per “curare” la propria eccessiva gelosia.

A scagliarsi contro quello che non sembra affatto un rapporto sano è stata anche Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David. L’influencer, che porta avanti da anni la propria battaglia femminista, si è scagliata violentemente contro l’interno format, colpevole di dare in pasto agli spettatori modelli di coppia che la Soleri considera tossici.