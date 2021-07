Uomini e Donne, ex tronista vuota il sacco: “Ho un problema particolare”

Uomini e Donne: l’ex tronista ha ammesso di avere un problema piuttosto particolare. Tanto da doversi sottoporre a 4 interventi.

Uomini e Donne quest’anno ha visto tra i suoi protagonisti, per quanto riguarda la sezione dedicata al Trono Classico, Samantha Curcio, che durante la sua permanenza negli studi Elios di Roma ha trovato l’amore al fianco di Alessio Cennicola. La relazione tra i due, dopo la fine del loro percorso nel programma ideato e condotto da Maria De Filippi, prosegue a gonfie vele, ma non mancano piccole complicazioni che riguardano la vita quotidiana.

Nelle scorse ore, infatti, l’ex tronista ha ammesso di essere stata costretta a sottoporsi a ben 4 interventi. La Curcio non è scesa nei dettagli, in quanto lo farà durante una diretta Instagram questa sera, ma ha rivelato di avere un problema piuttosto particolare al seno e per questo motivo ha dovuto chiedere l’aiuto di un chirurgo.

Samantha Curcio di Uomini e Donne costretta ad operarsi: la confessione

Samantha Curcio ha svelato che questa nuova settimana è partita davvero con il botto, visto che ha dovuto trovare il coraggio di rivelare ai suoi fedeli sostenitori di aver dovuto sostenere l’ennesimo intervento. Per questo motivo, vista anche la loro insistenza, ha promesso loro di raccontargli tutto ma che non vuole fare sfociando nel gossip o nel chiacchiericcio. Così ha chiesto l’aiuto del chirurgo che l’ha operata, che stasera racconterà ogni cosa e svelerà il problema della fidanzata di Alessio Cennicola.

“Ho dovuto fare quattro interventi” ha esordito l’ex tronista di Maria De Filippi sul noto social fotografico. “E’ un lunedì che parte a bomba, pieno di eventi oggi” ha poi proseguito, annunciando che questa sera spiegherà agli utenti della rete ogni cosa, visto che avevano già iniziato a preoccuparsi a causa delle sue parole. “Alle 20 e 30 abbiamo la diretta con un chirurgo che avete molto apprezzato dal punto di vista estetico” ha poi aggiunto con un pizzico di ironia, facendo riferimento anche all’aspetto fisico del medico che l’ha presa in cura.

“Ho avuto un problema al seno, di cui vi parleremo” ha poi aggiunto. “E’ un problema un po’ particolare” ha poi dichiarato andando un po’ più nello specifico nella faccenda che la riguarda. “Non si tratta di una malattia. Un problema che non ho mai sentito in realtà” ha poi concluso, dando loro l’appuntamento a questa sera. “Però voglio parlarvene in termini medici”.

Samantha di Uomini e Donne ha subito 4 interventi, ma fortunatamente tutto si è concluso per il meglio.