Samantha Curcio e Alessio Cennicola dopo la scelta a Uomini e Donne: accade l’impensabile dopo i petali rossi e il sì.

Samantha Curcio e Alessio Cennicola rompono il silenzio dopo la scelta a Uomini e Donne. La tronista e il corteggiatore che si sono scelti dopo un percorso fatto di baci, dichiarazioni importanti, ma anche forti discussioni, dopo la messa in onda della puntata, si sono mostrati sui social pubblicando il primo selfie di coppia.

Samantha e Alessio, inoltre, hanno anche raccontato le prime emozioni vissute svelando cos’è successo tra loro subito dopo il sì fatidico avvenuto nello studio di Uomini e Donne sotto lo sguardo emozionato di Gianni Sperti, Tina Cipollari, Maria De Filippi e degli altri tronisti Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny.

Samantha Curcio e Alessio Cennicola dopo la scelta a Uomini e Donne: selfie di coppia e prima cena insieme

Innamorati, sereni e felici. Si mostrano così Samantha Curcio e Alessio Cennicola nel primo selfie di coppia pubblicato subito dopo la scelta a Uomini e Donne. A pubblicarlo è la pagina Instagram del programma di Maria De Filippi che svela anche le prime emozioni di Samantha e Alessio.

LEGGI ANCHE—>Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo sbugiarda Roberta e sfiora la rissa

“Ho avuto paura in queste settimane e anche durante la scelta. Parlava, parlava, parlava e pensavo stesse andando in un’altra direzione. Sì ho avuto paura, tanta, di non portarla via con me. Spero che duri per sempre, perché ho trovato una donna. Quella che volevo”, sono state le prime parole di Alessio dopo la scelta.

“Non ho mai avuto paura che lui potesse dirmi di no. Tranne quando abbiamo litigato la prima volta, lì l’ho visto nero. Io e lui possiamo dire e fare qualsiasi cosa, abbiamo una complicità così forte. Ci capiamo con uno sguardo. Immaginando un rapporto con lui vedo una cosa bilanciata, una storia matura”, ha aggiunto Samantha.

La nuova coppia di Uomini e Donne, poi, ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della redazione che ha organizzato per Samantha e Alessio la prima cena insieme. “Ho sempre pensato che tu fossi me al maschile”, ammette sincera Samantha che, in Alessio, ha trovato l’uomo che cercava e che sognava di trovare nel momento in cui aveva iniziato il suo percorso sul trono. Tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore, dunque, il rapporto è già fortissimo.