Uomini e Donne, coppia viene allo scoperto: la segnalazione li incastra

Uomini e Donne: una coppia del Trono Over è venuta alla scoperto. Una fan del programma li ha beccati insieme in atteggiamenti intimi.

Uomini e Donne continua a far parlare di sé nonostante in questo momento si trovi in standby. Il programma, infatti, ritornerà sul piccolo schermo degli italiani come di consueto a settembre, dove rivedremo alcuni di più amati protagonisti della scorsa stagione, mentre altri lasceranno il posto e nuove dame e cavalieri, inclusi i tronisti ovviamente.

Da qualche tempo, infatti, è iniziato il toto nomi su chi ci sarà e chi a partire dalla prossima stagione e qualcosa ci lascia intuire che non ci saranno Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone. I due si erano frequentati durante il corso del Trono Over, per poi capire che era meglio proseguire con i rispettivi percorsi da single perché lei era fin troppo presa dalla loro conoscenza, mentre lui no.

La dama aveva provato anche a conoscere altri uomini, ma dopo poco sceglieva di chiudere il tutto. Segno che in fin dei conti lei Luca non l’aveva mai dimenticato. Dopo la fine del programma, le cose tra loro sono drasticamente cambiate perché se sui social loro avevano mostrato una serie di scatti che li immortalava insieme, senza andare nello specifico sul legame che li univa, ora arriva una segnalazione con tanto di prove, che mostra che tra i due è sbocciato l’amore.

Luca ed Elisabetta beccati di nuovo insieme dopo Uomini e Donne – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Simone (@elyxabetta)

Una fan del Trono Over ha beccato Luca ed Elisabetta di Uomini e Donne in atteggiamenti intimi in spiaggia, sottolineando come per tutto il tempo della loro permanenza sul luogo in questione, non facessero altro che scambiarsi baci e coccole. Anzi, l’utente in questione sottolinea che in realtà fosse proprio la dama di canale 5 a cercare continuamente le attenzioni del suo cavaliere, baciandolo ripetutamente.

LEGGI ANCHE –> Roberta di Padua dopo Uomini e Donne ammette: “Non so che effetto mi fa”

La segnalazione in questione è stata inviata a Deianira Marzano, che come tutti gli utenti della rete, ha supposto che ormai i due siano diventati effettivamente una coppia e che quello che li unisce non è di certo più una conoscenza, come si pensava inizialmente quando avevano deciso di condividere una serie di scatti che li immortalavano insieme, pronti a partire per le vacanze. La domanda, quindi, ora sorge spontanea: i due non torneranno in studio?

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne, la dama fa una drammatica confessione: “Ho un tumore!”

Elisabetta e Luca dopo Uomini e Donne sembrerebbero aver superato tutte le loro incomprensioni, dando una nuova, forse ennesima, chance alla loro relazione.