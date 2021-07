Uomini e Donne, la dama fa una drammatica confessione: “Ho un tumore!”

Uomini e Donne: la dama è stata costretta a rimandare il suo matrimonio dopo che ha scoperto di avere un tumore al seno.

Uomini e Donne, durante il corso di questi anni in cui è in onda, ha dato modo a parecchie coppie di far sbocciare l’amore tra loro. Amore che dura anche al di fuori degli studi Elios di Roma, nonostante le mille difficoltà che si possono incontrare nella propria vita di tutti i giorni.

Un esempio tra tutti è la storia d’amore, formatasi durante lo spazio dedicato al Trono Over, tra Luisa Monti e Salvio Calabretta. I due, non molto tempo fa, sono stati di nuovo ospiti di Maria De Filippi dove hanno annunciato di essere pronti a fare il grande passo. Purtroppo però, intervistata dal magazine dedicato al programma, la dama ha annunciato di essere stata costretta a rimandare il matrimonio in quanto l’è stato diagnosticato un tumore al seno.

Luisa Monti dopo Uomini e Donne annuncia: “Ho rimandato le nozze”

Luisa Monti stava vivendo un vero e proprio periodo d’oro al fianco di Salvio Calabretta. I due, infatti, a breve sarebbero dovuti convolare a nozze, ma dopo aver scoperto della malattia sono stati costretti a rimandare il tutto, preferendo, con giusta ragione, concentrarsi sulle cure a cui lei dovrà sottoporsi durante il corso di questi mesi fin quando non riuscirà a vincere di nuovo questa battaglia.

LEGGI ANCHE –> “Ora basta, parlo io”: sfogo di rabbia dell’ex Uomini e Donne. Inquietante quanto accaduto

Purtroppo sì, di nuovo, perché la dama del Trono Over di Uomini e Donne non è affatto nuova a questo genere di cose. In quanto già in passato le era stato diagnosticato un tumore e pochi mesi fa ha perso suo padre per lo stesso motivo ed anche sua madre, quando lei era ancora molto giovane, ha dovuto affrontare questo terribile male che l’ha strappata via da tutte le persone che le volevano bene.

LEGGI ANCHE –> Scoppia l’amore tra tronisti di Uomini e Donne: la passione esplode in vacanza

Luisa Monti su Uomini e Donne magazine, infatti, racconta che in passato ha dovuto fare i conti con un tumore maligno alla tiroide, ma che nonostante tutto è riuscita a vincere la sua battaglia tornando più forte e bella che mai e siamo sicuri che anche questa volta sarà lo stesso. Luisa riuscirà a vincere di nuovo questa difficile battaglia che le ha stravolto la vita fin da quando era una ragazzina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luisa Anna Monti (@luisaannamonti)

Luisa e Salvio dopo Uomini e Donne sono riusciti a trasformare la loro conoscenza in una vera storia d’amore e siamo sicuri che lui non ha intenzione di abbandonarla nemmeno ora. Così come alcune ex dame del programma. Una tra tutte Barbara De Santi che si è offerta di ospitarla a casa sua durante il periodo di riabilitazione.