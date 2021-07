Puoi fare bene lo shatush anche da sola, in pochi step! Ecco il metodo facile, veloce e low cost per avere un risultato finale perfetto, come quello del parrucchiere!

Quasi tutte noi desideriamo avere capelli sani, robusti e lucenti. Non sempre è stato facile prendersene cura nei periodi di lockdown. Non siamo potute andare dal nostro parrucchiere di fiducia per settimane e, inevitabilmente, abbiamo dovuto arrangiarci da sole.

E’ stato così un po’ per tutto, dalla depilazione alla pulizia del viso, dalla manicure ai capelli! A volte i risultati sono stati davvero sorprendenti! Complice anche il tutorial giusto, siamo riuscite a fare molto bene da sole.

Quando si parla di capelli, i consigli preziosi non bastano mai. Ce ne sono per ogni esigenza, persino per far durare di più una piega! Ora, invece, vogliamo parlare di colorazione e, in particolare, svelarti tutti i trucchi per fare un buon shatush senza l’aiuto del parrucchiere. Ecco il metodo facile e veloce che ti farà risparmiare tempo e denaro. Scopri di più!

Ecco come fare un buon shatush a casa in pochi step!

Partiamo dal chiarire cosa debba intendersi per shatush. E’ un tipo di colorazione di grande effetto, in virtù della quale la parte inferiore della chioma ha un colore più chiaro rispetto a quella superiore.

C’è una tecnica precisa da seguire per fare un buon shatush in casa. Riassumiamo di seguito tutti gli step.

Inizia sempre dalla metà inferiore della chioma – Per fare la decolorazione.

– Per fare la decolorazione. Dopo averla decolorata – Ti consigliamo di tingerla, per evitare un effetto troppo appariscente oppure giallastro. Facendo così, la gradazione sarà più sfumata e, quindi, più bella da vedere.

– Ti consigliamo di tingerla, per evitare un effetto troppo appariscente oppure giallastro. Facendo così, la gradazione sarà più sfumata e, quindi, più bella da vedere. Scegli la nuance giusta – Che si abbini bene al colore naturale dei tuoi capelli. Solitamente si usano il castano ramato, il castano di un tono più chiaro e varie tonalità di biondo.

– Che si abbini bene al colore naturale dei tuoi capelli. Solitamente si usano il castano ramato, il castano di un tono più chiaro e varie tonalità di biondo. ‘Staccare’ sì, ma non troppo! – Ti consigliamo di scegliere una nuance che non sia mai più chiara di due toni rispetto ai tuoi capelli. Più sarà sottile la differenza è più avrai un bellissimo effetto naturale.

LEGGI ANCHE –> Il metodo infallibile per fare miracoli con i tuoi capelli. Più lunghi in una sola settimana!

Punta su prodotti leggeri – Come le tinte bio, senza ammoniaca, per non danneggiare la chioma.

– Come le tinte bio, senza ammoniaca, per non danneggiare la chioma. Scegli il punto da cui far partire il colore più chiaro – Solitamente, per un buon risultato finale, si sceglie una linea di delimitazione bassa. Fare uno shatush a metà chioma non è il massimo! Per capire come regolarti, mantieniti leggermente al di sotto della mascella.

– Solitamente, per un buon risultato finale, si sceglie una linea di delimitazione bassa. Fare uno shatush a metà chioma non è il massimo! Per capire come regolarti, mantieniti leggermente al di sotto della mascella. Prima di iniziare – Verifica che non ci siano nodi, spazzolando bene i capelli.

– Verifica che non ci siano nodi, spazzolando bene i capelli. Prepara la miscela decolorante – Miscelando dosi uguali di acqua ossigenata a 20 volumi e di decolorante in polvere (60 grammi circa). Mescola bene con una spatolina, fino ad ottenere una crema.

– Miscelando dosi uguali di acqua ossigenata a 20 volumi e di decolorante in polvere (60 grammi circa). Mescola bene con una spatolina, fino ad ottenere una crema. Dividi i capelli in ciocche – Sulle quali stendere il preparato. Ricorda di cotonare le ciocche di capelli, in corrispondenza della linea di inizio dello shatush.

– Sulle quali stendere il preparato. Ricorda di cotonare le ciocche di capelli, in corrispondenza della linea di inizio dello shatush. Per un’applicazione ottimale – Puoi usare un pennello medio-piccolo a setole morbide. Tieni conto che, a fine operazione, con molta probabilità dovrai buttarlo via.

– Puoi usare un pennello medio-piccolo a setole morbide. Tieni conto che, a fine operazione, con molta probabilità dovrai buttarlo via. Applica la crema decolorante preparata – Ciocca per ciocca, partendo dalle punte e fino ad arrivare alla linea di delimitazione dello shatush.

– Ciocca per ciocca, partendo dalle punte e fino ad arrivare alla linea di delimitazione dello shatush. Lascia agire il decolorante – Per tutto il tempo necessario. Si va da un minimo di 10 ad un massimo di 45 minuti. Verifica che il prodotto stia facendo effetto, controllando già una ciocca dopo 10-20 minuti dall’applicazione.

– Per tutto il tempo necessario. Si va da un minimo di 10 ad un massimo di 45 minuti. Verifica che il prodotto stia facendo effetto, controllando già una ciocca dopo 10-20 minuti dall’applicazione. Sciacqua il decolorante – Con acqua calda, rimuovendo bene ogni residuo.

– Con acqua calda, rimuovendo bene ogni residuo. Procedi all’asciugatura – Facendo una piega liscia, riccia oppure mossa a seconda di come preferisci.

Come vedi non è poi così difficile fare un buon shatush in casa, seguendo questo metodo semplice, veloce e low cost. Non ti resta che provare subito e, magari, sfoggiare un nuovo look per questo primo scorcio d’estate.