Roberta di Padua dopo Uomini e Donne ammette: “Non so che effetto mi fa”

Roberta Di Padua è tornata a parlare del suo rapporto con Riccardo Guarnieri rivelando se tornerà a Uomini e Donne a settembre.

Roberta Di Padua è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. Durante il corso dell’ultima stagione andata in onda, la dama aveva scelto di abbandonare il programma per iniziare una relazione con Riccardo Guarnieri. Purtroppo però le cose tra i due non sono andate come sperato e dopo qualche mese hanno scelto di lasciarsi.

In studio hanno avuto modo di potersi rivedere ed avere un confronto, ma le cose tra loro non hanno fatto altro che peggiorare. Tant’è che non si parlano da quel momento. Roberta, intervistata dal magazine dedicato al programma, ha ammesso che questa situazione le provoca un profondo dispiacere in quanto con i suoi ex è sempre rimasta in buoni rapporti, tranne che con lui e non sa a questo punto quale effetto potrebbe farle incontrarlo di nuovo.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua torna a parlare di Riccardo Guarnieri: “Alti e bassi”

Roberta Di Padua non perde però la speranza e si chiede se con il tempo lei e Riccardo Guarnieri riusciranno a trovare un punto di incontro. Ovviamente non intende da un punto di vista sentimentale, ma da un punto di vista puramente di amicizia. In quanto le spiace che dopo tutto il tempo trascorso insieme siano arrivati ad un punto di non ritorno.

“Con tutti i miei ex ho mantenuto un buon rapporto, ma non con Riccardo” ha ammesso la dama del Trono Over su Uomini e Donne Magazine. “Magari con il tempo” ha aggiunto, sperando che le cose con il passare del tempo possano migliorare tra loro invece che creare un muro che non gli permetterà di incontrarsi mai più. “Mi dispiace molto non aver avuto un confronto con lui. E’ rimasto un rapporto irrisolto” ha aggiunto amareggiata, confidando dunque di non avergli chiuso del tutto le porte.

Ma a settembre, visto che ora è di nuovo single, Roberta tornerà a Uomini e Donne? Almeno la Di Padua non sa se accetterebbe un’eventuale offerta di tornare a far parte del programma. In quanto c’è il rischio che dall’altra parte possa esserci anche Riccardo Guarnieri e non sa cosa mai potrebbe provare ritrovandoselo di faccia mentre corteggia un’altra donna: “Non so che effetto potrebbe farmi lo studio, e magari correre il rischio di rivedere qualcuno o parlare di Riccardo” ha spiegato.

Tra Roberta e Riccardo dopo Uomini e Donne le cose non sembrano essere affatto migliorate, anzi. I due sembrano essere arrivati ad un punto di non ritorno. Lei però non sembrerebbe aver chiuso del tutto le porte al suo cavaliere, mentre lui si mormora abbia già voltato pagina al fianco di un’altra donna.