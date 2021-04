Vuoi vestirti elegante ma, allo stesso tempo, senza rinunciare alla comodità? Ecco le idee per creare look eleganti con le sneakers!

Quante volte ti sei ritrovata a cambiare outfit freneticamente perché le scarpe che avevi scelto non andavano bene… con il tuo look?

Spesso, infatti, releghiamo le scarpe da ginnastica agli outfit più rilassati ma quando dobbiamo cercare di sfoggiare un look più elegante entriamo in crisi.

Le nostre scarpe eleganti sono troppo seriose e non sappiamo con cosa indossarle mentre il nostro paio di sneakers preferite ci tenta in maniera esponenziale.

Non preoccuparti: abbiamo la soluzione per te!

Look eleganti con le sneakers: ecco come realizzarli

Adori le sneakers e non vuoi rinunciare a loro, neanche quando è il momento di vestirsi più “elegante“?

Bene, non preoccuparti: grazie ai nostri consigli di stile, infatti, sarai in grado di sfoggiare le scarpe da ginnastica sotto qualsiasi look!

Ormai, infatti, questa tipologia di scarpe è stata “sdoganata” e possiamo indossarla (quasi) dappertutto.

Di certo non te la consiglieremmo per un matrimonio, ma puoi sicuramente sfoggiare le sneakers per un colloquio di lavoro o al primo appuntamento.

(L’importante è non commettere uno di questi cinque errori quando ti vedi per la prima volta con qualcuno).

Adesso che anche l’Adidas è tornata a riproporre una nuova versione delle intramontabili Stan Smith (qui trovi come abbinarle), indossare le sneakers è ancora più semplice!

Certo, puoi scegliere il modello che preferisci (come anche le “belle ma brutte” di cui ti abbiamo parlato qui) ma il problema rimane: cosa indosso sopra?

Ecco i nostri suggerimenti per sfoggiare le sneakers anche sotto un look elegante!

lunghezza midi : le gonne midi (ti avevamo dato qui qualche idea per indossarla) ed anche i vestiti di questa lunghezza sono perfetti per le sneakers !

Un capo che arriva a metà polpaccio, infatti, si sposa magnificamente con le scarpe da ginnastica e riesce a rendere il tuo outfit elegante senza obbligarti ad indossare i tacchi .

Puoi usare questo accostamento per look più romantici e delicati , adatti ad una passeggiata, un appuntamento importante od anche per presentarti sul luogo di lavoro!

: le gonne midi (ti avevamo dato qui qualche idea per indossarla) ed anche i vestiti di questa lunghezza sono per le ! Un capo che arriva a metà polpaccio, infatti, si sposa magnificamente con le scarpe da ginnastica e riesce a rendere il tuo outfit obbligarti ad i . Puoi usare questo accostamento per e , adatti ad una passeggiata, un appuntamento importante od anche per presentarti sul luogo di lavoro! completo (giacca o gonna) : noi te lo avevamo detto in tempi non sospetti: il tailleur femminile ha decisamente spopolato negli ultimi tempi!

Se non te ne sei ancora accaparrata uno , questo potrebbe essere il momento buono per iniziare.

Un look con completo pantalone o gonna ed un paio di sneakers è perfetto per gli appuntamenti di lavoro , i primi colloqui o (semplicemente) per essere elegantissima anche con le sneakers!

: noi te lo avevamo detto in tempi non sospetti: il ha decisamente spopolato negli ultimi tempi! Se non te ne sei ancora , questo potrebbe essere il momento buono per iniziare. Un look con o ed un paio di sneakers è perfetto per gli di , i o (semplicemente) per essere elegantissima anche con le sneakers! slip dress : ti abbiamo dato qui qualche suggerimento per indossare questo abito dalle spalline sottili che sta decisamente spopolando ultimamente.

Bene, che ne dici di aggiungere anche le sneakers al tuo look?

Lo slip dress può essere reso molto elegante grazie agli accessori ed agli accostamenti di colore: indossalo con sopra una giacca maschile e le sneakers e sarai semplicemente perfetta!

: ti abbiamo dato qui qualche per questo abito dalle che sta decisamente spopolando ultimamente. Bene, che ne dici di anche le al tuo look? Lo slip dress può essere reso grazie agli ed agli accostamenti di colore: indossalo con sopra una e le e sarai semplicemente perfetta! maxi-coat : anche se le temperature si stanno alzando, questi potrebbero essere gli ultimi giorni per integrare un maxi-coat nel tuo look !

Questo capo, infatti, è perfetto da indossare con sotto un paio di sneakers che ne sdrammatizzano l’effetto eccessivo e riequilibrano il tuo outfit.

Insomma, se fa freddo e puoi sfoggiare il tuo maxi-coat preferito , ricordati che l’accostamento con le sneakers è perfetto !

: anche se le temperature si stanno alzando, questi potrebbero essere gli ultimi giorni per integrare un maxi-coat nel tuo ! Questo capo, infatti, è perfetto da indossare con sotto un paio di sneakers che ne l’effetto eccessivo e il tuo outfit. Insomma, se fa freddo e puoi sfoggiare il tuo , ricordati che l’accostamento con le sneakers è ! occhio agli accessori: se hai deciso di sfoggiare le scarpe da ginnastica nel tuo look elegante, dobbiamo ricordarti di fare estrema attenzione agli accessori.

Scegli delle minibag (come quelle di cui ti abbiamo parlato qui), occhiali da sole giganti e fai attenzione a non esagerare troppo con i colori.

Per rimanere elegante, infatti, noi ti consigliamo sempre di puntare al bianco ed al nero: non potrai sbagliare!

Insomma, ci siamo capiti: basta tacchi, via gli stivaletti e diamo il benvenuto alle scarpe da ginnastica!

Il tuo look non è mai stato più “sporty-chic” di così: aspettiamo solo di vederlo!