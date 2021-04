Ti sei mai chiesta come fare ad indossare la felpa over-size rimanendo comunque sensuale ed attraente? Abbiamo i consigli per te.

Qui possiamo parlarne apertamente: ma quanto sono comode le felpe oversized?

Questo capo, infatti, è uno di quelli che ha conosciuto un successo maggiore durante il prolungato periodo di quarantena (ehi, la pandemia è ancora in giro) ed ha veramente conquistato tutti quanti.

Ecco, quindi, i nostri suggerimenti per renderlo veramente sensuale: pronta ad uscire… in felpa?

Felpa over-size: ecco come abbinarla per look sensuali

Forse penserai che mettere nella stessa frase “felpa” e “look sensuale” sia un vero controsenso.

Bene, ci dispiace dirti che evidentemente non hai fatto caso ad alcune delle icone di moda più seguite sulla faccia del pianeta!

Dalla principessa Diana arrivando a Rihanna passando per Ariana Grande e Rita Ora, tantissime icone di stile hanno incorporato la felpa over-size nei loro look.

Se anche tu hai deciso di iniziare ad incorporare questo capo nei tuoi outfit, è arrivata l’ora di conoscere tutti i suoi abbinamenti più… sensuali!

Eh sì, perché se la felpa gigante va benissimo sopra i pantaloni della tuta (qui ti abbiamo dato cinque idee per indossarli anche fuori di casa) saperla portare con stile è tutta un’altra storia!

Partiamo dalla base, però: la felpa che vedi proposta in tre colori diversi qui sopra è di Monki e la trovi cliccando qui sul sito di Zalando a 33 euro.

Come felpa over-size è decisamente perfetta: ampia e comoda, con tante tonalità di colore tra cui scegliere ed a tinta unita!

Ovviamente puoi scegliere la felpa over-size che preferisci: ce ne sono molte di famosi marchi sportivi, con scritte e loghi in evidenza o quelle famosissime ispirate alle università americane ed inglesi.

Puoi anche rubarne una a tuo fratello od al tuo compagno: a tuo rischio e pericolo, però!

Ora che hai il tuo capo, nel colore e nella forma che preferisci, ecco alcune idee per indossarla con sensualità: pronta a provare?

Ariana Grande: sensuale con i cuissardes e la coda

La prima da cui prendiamo ispirazione è sicuramente Ariana Grande: la famosissima cantante di Thank U, next e Break free ha sicuramente una passione per le felpeover-size.

Le indossa spessissimo!

Per rendere la felpa veramente sensuale ed unica, Ariana utilizza spesso i cuissardes, gli stivali che arrivano sopra al ginocchio.

Non preoccuparti se pensi di non saperli abbinare: noi qui ti abbiamo dato qualche suggerimento per indossarli anche di giorno!

Completa il look una minibag (te ne abbiamo parlato in questo articolo e ti abbiamo suggerito i modelli migliori a secchiello qui) e la sua classica coda di cavallo.

Un outfit semplice ma davvero intrigante: insomma, massima resa e minimo sforzo!

Rita Ora: sensuale con la tuta vestito di Vetements

Discorso diverso per la cantante ed attrice britannica, Rita Ora.

Il look scelto dalla famosissima kosovara naturalizzata britannica è una felpa-vestito della casa di moda francese Vetements, una dei pilastri dell’industria streetwear.

Rita Ora ha optato per un look aggressivo, pur rimanendo “comodamente” in felpa. In questo caso le scarpe, uno stivaletto “calzino” (vietato, purtroppo, a tutte le ragazze con le caviglie grosse) ed occhiali da sole da vera star.

Insomma, il look perfetto per andare a fare la spesa senza paura di risultare… poco fashion!

Kendall Jenner ed il giacchetto di pelle

Chi è che sostiene che per essere sensuali bisogna per forza scoprire la pelle (e le gambe)?

Se fa ancora troppo freddo per indossare la felpa come vestito, ci pensa Kendal Jenner a farci scoprire tutta la sensualità di questo capo over-sized… completamente vestiti!

Sfoggiarlo con un giacchetto di pelle (qui ti abbiamo detto come abbinarlo), magari in tinta con gli stivali, un messy bun ed i pantaloni lunghi è un perfetto look che coniuga la felpa alla… tenerezza!

Noi vi raccomandiamo l’utilizzo degli accessori: usateli in maniera accorta, scegliete i cerchi più grandi che potete e sarete perfette!

La principessa Diana: è lei la vera icona di stile

Che la principessa Diana sia la vera regina dello stile ed un’icona la cui influenza ancora non ha smesso di farsi sentire non ci sono dubbi.

Sapevate, però, che prima di ogni outfit indossato a Palazzo o di quelli durante le missioni umanitarie, è stato proprio lo street-style a consacrare Diana nell’olimpo della moda?

Famosissime le sue molte foto “paparazzata” mentre sfoggiava chunky sneakers, una felpa gigante e… calzoncini da ciclista!

Questo look, che al tempo dovrà essere sembrato veramente sopra le righe, è diventato, negli anni, uno dei più sfoggiati dalle modelle di… Instagram!

Insomma, nel dubbio, meglio prendere ispirazione da Diana: guardate quanto è attuale ancora oggi!

Se hai letto i nostri consigli per evitare che sotto la gonna si formino bozzi a causa delle magliette o dei maglioni, avrai anche tu un paio di calzoncini da ciclista nell’armadio.

Adesso è giunta l’ora di sfoggiarli!