Come fare per utilizzare lo slip dress, il vestito con le spalline sottili, in più di un’occasione? Ecco cinque idee per sfoggiarlo!

Alcuni lo chiamano vestito sottoveste, altri invece lo definiscono il vestito con le spalline sottili ed altri ancora lo chiamano lo “spaghetti dress“.

Nomi a parte, ormai ci siamo capiti: si tratta di uno dei capi più alla moda da sfoggiare e che, presto, potremo tirare di nuovo fuori dagli armadi!

Ecco cinque idee per proporre il tuo look in cinque situazioni diverse: che ne dici di provare?

Slip dress: cinque idee per cinque situazioni diverse

Che sia uno dei vestiti iconici dell’estate e delle stagioni calde è indubbio.

Lo slip dress, anche chiamato vestito sottoveste o spaghetti dress, è uno dei capi in assoluto più belli che sono tornati, con furore, dagli anni ’90.

La sua forma lo rende perfetto per quasi tutti i tipi di fisico: accarezza le forme ed è semplicemente l’abito più versatile che esista!

Se pensi che per indossarlo puoi solo prendere ispirazione da Paris Hilton nei primi anni 2000 (niente di male in questo, fai pure!), non preoccuparti.

Abbiamo cinque idee per sfoggiare lo slip dress sia d’estate che d’inverno che ti faranno cambiare completamente idea rispetto a questo capo.

Ovviamente non dimentichiamoci che, oltre all’outfit, lo slip dress cambia “drasticamente” anche a seconda delle scarpe che indossi o degli accessori che deciderai di abbinarci.

Vuoi provarlo con le chunky sneakers oppure con i cuissardes (qui trovi cinque idee per usarli anche di giorno)?

Il tuo look cambia a seconda delle scarpe che deciderai di indossare e, quindi, fai attenzione anche ai loro abbinamenti.

Insomma, si tratta di un capo veramente camaleontico, che regala infinite possibilità e noi pensiamo che dovresti averne almeno un paio nell’armadio.

Non è così?

Bene, corri a comprarne uno intanto che noi ti diamo cinque idee per sfoggiare il tuo slip dress in cinque situazioni diverse!

Adesso che hai “scoperto” tutti gli outfit che puoi creare grazie allo slip dress non hai veramente più scuse.

Non vediamo l’ora (quando le temperature ce lo permetteranno) di sfoggiare questo capo in tutte le… salse!