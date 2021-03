Il nuovo marchio di Belen Rodriguez e dei suoi fratelli promette di fare vere e proprie scintille. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Lo aveva detto già due settimane fa, postando una foto con un capo veramente unico e dichiarando ai suoi follower “Stiamo arrivando…“.

In questo momento così particolare per Belen Rodriguez (tra la gravidanza annunciata da poco e l’amore con Antonino Spinalbese), una didascalia del genere avrebbe potuto significare veramente di tutto!

Per fortuna, tra gli altri, anche la sorella Cecilia aveva dato qualche piccola anticipazione parlando di “manos a la obra” (e cioè “mani all’opera“).

Insomma, dopo tante anticipazioni adesso possiamo vedere che cosa hanno creato i fratelli Rodriguez!

Il nuovo marchio di Belen Rodriguez e dei suoi fratelli: è arrivato Hinnominate

Arriveranno nei negozi (e nei nostri armadi, si spera) il prossimo autunno ma l’attesa è, ovviamente, già alle stelle.

Di che cosa stiamo parlando?

Ma del nuovo marchio di Belen Rodriguez e dei suoi fratelli: la linea d’abbigliamento denominata “street couture” lancerà la famiglia Rodriguez nel mondo della moda.

Gli indizi, comunque, c’erano già tutti.

Prima Cecilia (che è stata recentemente derubata) che aveva condiviso una foto dove si intravedeva il nome del brand insieme a tre mani unite.

La didascalia “manos a la obra” non lasciava spazio all’immaginazione: qualcuno si stava dando decisamente da fare!

Poi ci ha pensato lei, Belen Rodriguez stessa, a confermare il tutto sfoggiando un capo veramente unico: il bucket hat di cui noi, che siamo sempre un passo avanti, ti avevamo già parlato qui.

Insomma, si tratta di uno degli accessori che devi assolutamente comprare (insieme ai nostri must per la primavera 2021 e, adesso, potrai sfoggiare quello che proviene direttamente dalla collezione della showgirl argentina più famosa del mondo.

Niente male, vero?

Sul profilo Instagram della collezione dei fratelli Rodriguez ci sono già alcune foto decisamente entusiasmanti.

Lo stile di Belen, infatti, è unico e decisamente ricercato: noi vi avevamo suggerito qui come fare per ricrearlo (anche senza spendere un vero e proprio patrimonio).

Ora, per tutte le fan ed i fan della showgirl, ci sarà la possibilità di attingere direttamente… dalla sua collezione!

Il brand Hinnominate, comunque, promette di essere uno di quelli per il quale faremo delle vere e proprie pazzie.

Per ora, sul loro profilo Instagram ufficiale, è possibile vedere alcune anteprime della collezione che arriverà negli store il prossimo autunno.

Si tratta di capi di deciso impatto estetico: monocolore (qui ti abbiamo spiegato come realizzare outfit monocromo), nessuna fantasia, capi dalla linea classica e senza tempo.

Tra i vari abiti si nota un gran numero di tute (forse Belen ha letto il nostro articolo sulle cinque idee per indossare la tuta anche fuori casa) e capi morbidi e comodi.

Di certo, quindi, il brand insegue il trend iniziato anche grazie alla difficile situazione mondiale legata alla pandemia.

I capi sono pensati per essere pratici ma comunque estremamente fashion ed alla moda.

L’ispirazione, così come dichiarato nella biografia del profilo, è quella dello street style.

Decisamente i tre fratelli Rodriguez (Belen, Cecilia e Jeremias) hanno deciso di unire sotto uno stesso marchio la loro visione.

Insomma, non si tratta solo del “nuovo” inutile brand: è una vera e propria commistione degli stili dei tre fratelli e della loro storia!

Per ora i capi ci appaiono estremamente desiderabili: regalano un’allure di eleganza unica anche quando si tratta… di un paio di calzini!

Le preview che abbiamo potuto vedere fino ad ora sono tutte caratterizzate dall’aspetto monocromo e dalla presenza del logo “Hinnominate“.

Cucito o stampato a regola d’arte su tutti i capi, il nome del brand ci sembra rimandare ad una vera e propria pace, sia sonora che visiva.

I capi, infatti, riescono a far emergere i modelli (non solo i fratelli Rodriguez ma anche gli altri e, si spera, anche noi) senza seppellirli.

Insomma, con Hinnominate indosso sarete voi le protagoniste… e non il brand!

Per ora la collezione sembra essere “gender fluid” e, cioè, senza una netta divisione tra capi femminili e capi maschili.

Insomma, si tratta proprio di una delle collezioni “del futuro“, priva di distinzioni, che punta alla qualità ed alla praticità senza dimenticare la moda.

In una parola è semplicemente perfetta!

Il brand (Made in Italy) ha già 21mila follower su Instagram: la base di partenza, quindi, ci sembra già abbastanza solida!

Insomma, adesso non ci resta da far altro che aspettare l’arrivo della collezione: l’autunno 2021 non ci poteva sembrare più lontano!