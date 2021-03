Scopri quando è meglio procedere con la depilazione in base allo studio delle fasi lunari, così da ottenere il miglior risultato possibile.

Quando è meglio depilarsi? La domanda potrebbe apparire quasi paradossale. I più infatti vi risponderanno sempre o, nel caso di pigrizia galoppando, quando gli impegni lo richiedono. La verità però è che la quesitone potrebbe risultare più complessa di quanto si creda.

Sono molte infatti le donne che ritengono che a farla da padrone nella decisione del giorno in cui depilarsi sono le fasi lunari. Del resto già il parto pare influenzato dalle fai lunari, per non parlare poi dei capelli quindi perché per la peluria non dovrebbe funzionare allo stesso modo?

Oggi proviamo allora a capire come coordinare la nostra depilazione alle fasi lunari e perché sarebbe bene farlo.

Depilazione e fasi lunari: che cosa c’è da sapere?

Gli effetti e i benefici del calendario lunare sulla nostra bellezza sono a parere di molti semplicemente decisivi.

Ci sarebbero infatti momenti del mese, coincidenti con determinate fasi della luna, che ci assicurano, secondo il comune credere, una ricrescita dei peli molto più lenta. Altre fasi lunari non sono invece amiche della depilazione

Secondo l’opinione comune, la fase lunare migliore per depilarsi è quella della luna calante, quando la luna si trova tra plenilunio e novilunio. In quei particolari giorno i peli sembra ricrescano più lentamente, assicurando quindi alla nostra ceretta o depilazione in generale dei risultati molto più durevoli nel tempo. In particolare, quando la luna si trova in fase calante nel segno del Capricorno, la ricrescita dei peli pare rallentare ancora più notevolmente e divenire dunque ottimale per procedere a una eliminazione duratura.

Da evitare invece la depilazione quando la luna si trova nei segni di Leone e Vergine, momenti in cui, a quanto pare, i peli sono più forti, ricrescano più velocemente e risultano anche più difficili da eliminare.

Naturalmente non esistono delle prove scientifiche circa l’influenza della luna sulla crescita dei nostri peli. Come spesso accade si tratta quindi della classica occasione in cui potremmo dire “forse non è così ma perché rischiare?”