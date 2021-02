Cinque motivi seri per i quali dovresti assolutamente comprare un bucket hat. Sì, hai capito bene proprio il cappello da pescatore!

Ti basta vederlo per immaginarti immediatamente su una barca, con degli stivaloni di gomma ed una lenza in mano.

Bene, ricrediti immediatamente!

Il cappello da pescatore è il nuovo must della stagione e lo indossano tutte le It Girl più famose: non vorrai mica essere da meno, no?

Bucket hat: cinque motivi per correre a comprarne uno

A quanto sembra, alcuni trend dei primi anni 2000 hanno deciso di tornare indietro a tormentarci.

Certo, alcuni sono veramente terribili (come nel caso dei jeans a vita bassa, di cui ti abbiamo parlato qui) ma altri potrebbero rivelarsi non male.

Tra di loro, volenti o nolenti, dobbiamo aspettarci anche il ritorno del bucket hat, il cappello da pescatore.

Negli anni 2000 era molto famoso e lo indossavano tutti: da Jovanotti a Lene Marlin, dai protagonisti di Dawson’s Creek ai tuoi compagni di scuola.

Poi, l’improvviso declino.

Il cappello da pescatore è sparito dai radar e per tantissimo tempo non si è fatto più vedere.

Ce n’eravamo talmente dimenticati che, adesso, non sappiamo proprio come comportarci!

Il nuovo trend della moda, però, ci ricorda che lo stile sta decisamente iniziando a cambiare.

Basta pensare a questa incredibile collaborazione, frutto di due brand decisamente agli antipodi e con protagonista Jared Leto.

Insomma, il mondo della moda sta decisamente cambiando!

Quindi, che tu lo voglia o meno, il bucket hat è uno dei cinque must have degli accessori primaverili (qui trovi gli altri quattro) che ti devi assolutamente procurare.

Ecco cinque buoni motivi per correre a comprarne uno immediatamente!

tributo a Britney Spears : la dolorosa vicenda legata alle questioni giudiziarie di Britney ha aperto gli occhi a moltissime persone.

La nostra pop-star preferita , infatti, ha passato dei momenti veramente terribili e c’è addirittura un movimento che si batte per liberarla!

Il bucket hat è stato uno degli elementi che hanno contraddistinto il suo stile fin da quando era bambina.

Sappiamo bene che non sarà un cappello a cambiare la sua situazione ma si tratta comunque di una maniera per dimostrare il nostro supporto.

#FreeBritney !

Possiamo assicurarti che non c’è un brand , anche di lusso , che non abbia incluso nelle sue passerelle (e nei suoi store) un esemplare di bucket hat.

Insomma, se ce lo dicono i colossi della moda un motivo ci sarà: il cappello da pescatore sta tornando ed è qui per restare !

Questo non toglie, però, che il cappello da pescatore sia comodo!

Ripara dal sole grazie alla visiera, è leggero ed impermeabile e non si sporca in maniera orribile come succede agli altri.

Lavarlo è semplicissimo e, come tutti i cappelli, ti viene in aiuto quando non sei riuscita a lavarti i capelli.

Cosa possiamo volere di più?

Vuoi indossare un vestito lungo ? Il bucket hat completerà il look alla perfezione.

Hai deciso di sfoggiare uno dei quattro vestiti che avresti dovuto comprare con i saldi? Di nuovo, il bucket hat sarà l’accessorio perfetto!

Jeans e maglietta? Cappello alla pescatora e l’outfit diventa stilosissimo!

Il motivo è che questo cappello si può declinare veramente con qualsiasi stile ; è versatilissimo e ne esistono centinaia di versioni.

Lo puoi avere di pelliccia , a fiori , di tutti i colori possibili ed i materiali che preferisci: insomma, è un accessorio veramente senza tempo !

Ma, in fin dei conti, perché non fidarci di Rihanna? La cantante è una delle più famose icone di stile del nostro millennio, seguita ed idolatrata da tantissimi fan.

Pensate che sono almeno quattro anni che non distribuisce nuova musica o album ed è ancora seguitissima! (Certo, non le mancano le cose da fare).

Il suo stile, che mischia street-style ed eleganza al top, è sempre perfetto e senza neanche un difetto.

Rihanna adora il bucket hat, noi adoriamo Rihanna: l’equazione è semplicissima!

Insomma, il bucket hat è il vero nuovo must have della primavera e dell’estate, ormai lo abbiamo capito.

E tu, cosa fai ancora qui?

Corri ad accaparrartene uno!