Lucio Presta, chi è il marito di Paola Perego: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram e tutto quello che c’è da sapere.

Lucio Presta è il marito di Paola Perego nonchè uno degli agenti più importanti del mondo dello spettacolo. Il suo nome è legato ad alcuni dei personaggi più importanti del mondo dello spettacolo dal punto di vista professionale mentre sentimentalmente è legato da anni a Paola Perego.

Nome: Lucio Presta

Lucio Presta Data di nascita: 14 febbraio 1960

14 febbraio 1960 Età: 61 anni

61 anni Segno zodiacale: Acquario

Acquario Professione: Agente dello spettacolo

Agente dello spettacolo Luogo di nascita: Cosenza

Cosenza Altezza: /



Peso: /

/ Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram ufficiale: luciopresta

Età e carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LucioPresta (@luciopresta)

Luciuo Presta nasce a Cosenza il 14 febbraio 1960. Inizia la sua carriera come ballerino con Flora Torrigiani e John Lei. In televisione, lavora in cinque edizioni del programma Fantastico e per Renato Zero. Ha fondato a Roma l’agenzia di spettacolo Arcobaleno Tre.

Tra gli assistiti da Lucio Presta e dalla sua agenzia vi sono Paolo Bonolis, Paola Perego, Lorella Cuccarini, Antonella Clerici, Gianni Morandi, Roberto Benigni, Michele Santoro, Simona Ventura, Amadeus, Belén Rodríguez.

Vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LucioPresta (@luciopresta)

Presta si è sposato tre volte. La prima volta con Simonetta, la seconda con Emanuela da cui ha avuto due figli, Nicolò, sposato con la ballerina Lorella Boccia e Beatrice e la terza con Paola Perego, la moglie attuale.

Lucio Presta e Paola Perego si sono sposati il 25 settembre 2011 dopo dieci anni di fidanzamento.

Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LucioPresta (@luciopresta)

Lucio Presta può essere seguito su Instagram dove conta 52,5mila followers. Tra le foto ci sono quelle in cui l’agente è da solo, in compagnia degli artisti che segue con la sua agenzia di spettacolo e con la sua famiglia. Nella foto qui in alto è insieme al figlio Nicolò mentre in basso è con la figlia Beatrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LucioPresta (@luciopresta)

“9 Marzo 89 hai illuminato la mia vita e quella della tua mamma di una luce immensa , di una gioia incontenibile”, ha scritto lo scorso anno in occasione del compleanno della figlia.