Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser derubati di tutto nella loro casa di Trento: “Violentata la nostra intimità casalinga”.

Cecilia Rodriguez e ignazio Moser hanno denunciato il furto subito nella casa di Trento come fa sapere Il Giornale. Il tutto sarebbe avvenuto nella casa in cui vivrebbe anche il padre di ignazio. Nelle scorse ore, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha condiviso l’accaduto sui social raccontando ai followers co’è accaduto.

Ignazio Moer racconta con rabbia il furto subito. A scioccare lui e la fidanzata è stato lo stato in cui hanno trovato la casa. Con un post duro, Moser si scaglia contro i responsabili.

Cecilia Rodriguez e ignazio Moser, furto in casa: “”l mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine”

Il furto sarebbe avvenuto quando in casa non c’era nessuno. Ignazio si è lasciato andare ad uno sfogo pubblicando un post tra le storie di Instagram con cui punta il dito contro i responsabili che definisce “scarti della società” e per i quali “non esiste giustificazione”.

“Purtroppo sabato scorso siamo stati derubati. Degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari. Sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”.

Rabbia e dolore nelle parole di Ignazio Moser che, insieme alla fidanzata Cecilia Rodriguez e alla propria famiglia, si è sentito “violentato” nella sua intimità casalinga. L’ex gieffino non aggiunge ulteriori particolari.

Cecilia, invece, non ha rilasciato alcun commento in merito. Un episodio decisamente brutto che la coppia cercherà di dimenticare in un momento felice dal punto di vista familiare. Belen, infatti, al quinto mese di gravidanza, renderà presto Cecilia zia per la seconda volta. Per Cecilia e Ignazio, invece, non c’è ancora alcuna cicogna in arrivo anche se la coppia non ha mai nascosto la volontà di mettere su famiglia.