Come copiare lo stile di Belen Rodriguez: ecco gli ultimi outfit della showgirl

Dal vestito rosa di “C’è posta per te”, alle slingback di Chanel indossate con i jeans: scopriamo gli ultimi outfit di Belen Rodriguez e proviamo a copiare lo stile dell’argentina.

Nonostante la dolce attesa Belen Rodriguez appare in forma smagliante, anzi con la nuova gravidanza appare ancora più bella.

E per questo la showgirl argentina può permettersi di indossare davvero qualsiasi outfit sebbene il pancino inizi già a fare capolino visto che è già al sesto mese di gravidanza.

E non a caso l’abbiamo vista sabato sera a “C’è posta per te” con un abito rosa che lasciava intravedere le forme del seno e che ha suscitato molto interesse. Scopriamo allora come copiare lo stile della showgirl argentina attraverso alcuni dei suoi ultimi outfit.

Gli ultimi outfit di Belen Rodriguez: ecco come copiarli

Belen Rodriguez è in dolce attesa della piccola Luna Marie, dal compagno Antonino Spinalbese e nonostante il pancino sia già evidente la showgirl argentina sfoggia dei look che mettono in evidenza le sue forme praticamente perfette.

Andiamo allora a scoprire alcuni degli ultimi suoi outfit indossati in tv ma anche nella vita di tutti i giorni.

Abito rosa con trasparenze a “C’è posta per te”

L’abbiamo vista sabato sera a “C’è posta per te” in un simpatico siparietto con Luciana Littizzetto. Meravigliosa nel vestito rosa che lasciava intravedere le forme rese ancora più sinuose dalla gravidanza. In particolare il vestito del brand N.21 piuttosto sobrio e bon ton con le maniche lunghe e a sbuffo, e la gonna lunga alla caviglia metteva in risalto il seno.

Ai piedi un paio di sandali neri con tacco a spillo del marchio Alevì Milano. Vediamo come copiare questo look super femminile ed elegante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Abbiamo scovato sul sito di Yoox un abito in color rosa antico a marchio “8 By Yoox”, costo 74,00 euro. Ai piedi abbiamo trovato un paio di sandali neri lucidi con tacco a stiletto costo 19,99 euro sul sito di Asos

Belen Rodriguez con le slingback di Chanel

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Ne avevamo già parlato qui: le slingback sono uno dei must have di questa stagione. In particolare quelle di Chanel, l’inventrice di questo modello lo sono ancora di più e potevano mancare nell’armadio di Belen? Certo che no.

Qui vediamo la showgirl argentina indossare le classiche two-tone con un paio di jeans e un top corto nero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Naturalmente replicare il modello di Chanel non è semplice ma abbiamo trovato alcuni modelli di slingback da abbinare con un paio di jeans proprio come ha fatto la showgirl argentina.

A sinistra a marchio Dune London un modello bicolor cammello e nero al costo di 114,99 euro sul sito di Zalando.

Il modello a destra è un color nude di Doroty Perkins sul sito di Zalando, costo 28,89 euro.

Belen in abito color carne super sensuale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Infine, l’ultimo outfit che prendiamo in esame è un abito di The Andamane color carne, aderente che mette in risalto le forme. Ai piedi un paio di sandali di Bottega Veneta e sopra un trench di Mvp Wardrobe.

Un outfit non semplice da replicare. Ci abbiamo provato con un abito lungo color beige a marchio Club L London Tall sul sito di Asos, costo scontato 12,10 euro. Ai piedi un paio di sandali con la punta chiusa a marchio Only Shoes sul sito Zalando al costo di 39,99 euro.

Infine, per completare il look un soprabito di Armani Jeans grigio chiaro al costo di 181,00 euro su Yoox.

E a voi quale outfit di Belen piace di più?