Brando Giorgi, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Brando Giorgi, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sull’attore.

Brando Giorgi è un attore italiano, protagonista di soap opera e fiction italiane che, nel 2021, si è rimesso totalmente in gioco partecipando all’Isola dei Famosi 2021. Con il suo sorriso ha infranto il cuore di tante fans, ma è felicemente sposato.Chi è, dunque, Brando Giorgi? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutti i suoi segreti.

N ome:



Nome d’arte : Brando Giorgi

: Brando Giorgi Segno Zodiacale: gemelli

gemelli Età: 54 anni

54 anni Data di nascita: 21 maggio 1966

21 maggio 1966 Luogo di nascita: Roma

Roma Professione : attore ed ex modello

: attore ed ex modello Altezza: 187 cm

187 cm Peso: /

/ Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram Ufficiale: @brandogiorgi

Età, altezza, vero nome e carriera

Lelio Sanità di Toppi è il vero nome di Brando Giorgi. Nato a Roma il 21 maggio 1966, ha 54 anni ed è alto 187 cm. Cresce con il sogno di diventare un pilota e, dopo il diploma, si iscrive all’università presso la facoltà d’informatica senza, tuttavia, riuscire a laurearsi. Nel 1992 scopre la passione per la recitazione e l’anno successivo si iscrive Scuola d’Arte Drammatica.

L’esordio al cinema arriva con il film Cattive Ragazze, con Eva Grimaldi, e Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo dove affianca Valeria Marini. Contemporaneamente conquista anche il mondo della moda lavorando come modello per importanti case di moda italiane come Valentino, Pignatelli e Trussardi.

Debutta anche in televisione recitando in famose fiction e soap opera come Vivere, Un posto al sole, Don Matteo, Caterina e le sue figlie 3 e Camera Café.

Vita privata

E’ sposato con la showgirl Daniela Battizzocco, e insieme hanno due figli: Camilla (2000) e Niccolò (2004). I due si sono sposati prima civilmente e poi hanno deciso di pronunciare il fatidico sì anche con il rito religioso.

In passato ha avuto una storia d’amore anche con Mietta.

Isola dei Famosi 2021

Dal 15 marzo 2021 è un concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 insieme Akash, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia e Miryea Stabile.

L’avventura di Brando Giorgi all’Isola dei Famosi 2021 è iniziata ufficialmente durante la seconda puntata. L’attore ha partecipato alla prova ricompensa sfidando Vera Gemma. A vincere la prova di apnea è stata quest’ultima e la moglie di Brando, Daniela ha bacchettato Ilary Blasi sostenendo che il marito si trovasse sott’acqua da più tempo.

Instagram

su Instagram è seguito da circa 2mila followers a cui, tuttavia, regala foto dei suoi lavori e della sua vita privata.