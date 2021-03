Drusilla Gucci Ludolf chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Drusilla Gucci Ludolf chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, carriera della nuova concorrente dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Drusilla Gucci Ludolf è una delle concorrenti scelte per la prima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Drusilla è nota al pubblico del piccolo schermo per essere la pronipote del fondatore di Gucci, uno dei brand più affermati nel campo della moda.

Nome: Drusilla Gucci Ludolf

Età: 26 anni

Data di nascita: 1994

Segno zodiacale: non disponibile

Professione: Modella

Luogo di nascita: Firenze

Altezza: 166 cm

Peso: non disponibile

Profilo Social: Instagram

Drusilla Gucci vita privata

Drusilla, come anticipato, è nota al grande pubblico per essere la pronipote del fondatore di Gucci, uno dei brand più affermati nel campo della moda. Anche se ora non appartiene più alla sua famiglia. Drusilla è la figlia di Stefania Gucci e Umberto e nasce a Firenze nel 1994.

Tra le sue passioni più grandi ci sono la scrittura, tant’è che spera di poter fare strada in questo campo, e gli animali. Tant’è che pratica l’equitazione da quando era una bambina di sei anni. Il suo periodo preferito? Il Natale perché le permette di poter tornare indietro nel tempo e sentirsi un po’ bambina.

Drusilla Gucci carriera

Drusilla Gucci attualmente lavora come modella e non ha nascosto di avere una forte passione per la scrittura, che spera possa diventare parte della sua carriera. In una recente intervista, infatti, ha dichiarato che dopo la fine della sua esperienza all’Isola dei Famosi, qualora dovesse vincere, è pronta ad utilizzare parte del montepremi per promuovere i suoi lavori da scrittrice. Anche se almeno per il momento non ha ancora debuttato nel mondo dell’editoria, ma chissà che dopo quest’esperienza non si aprano per lei numerose porte relative a questo mondo.

Drusilla Gucci Isola dei Famosi

Come anticipato, Drusilla è nel cast dell’Isola dei Famosi. La giovane Gucci ha scelto di prendere parte al programma per mettersi alla prova e quale contesto televisivo migliore se non questo, visto che permette ai naufraghi di scoprire se stessi e di rivalutare non solo se stessi ma anche l’intero ambiente che li circonda. Nel caso in cui dovesse vincere, oltre a voler promuovere i suoi scritti, Drusilla ha intenzione di aiutare l’associazione 42Zampe, dato il suo forte amore per gli animali.

Drusilla si è definita una giovane donna dal carattere fumantino. Carattere che a volte la porta ad avere degli scatti di rabbia che potrebbero essere mal visti dai suoi compagni di viaggio. Insomma Drusilla è pronta a dimostrare di che pasta è fatto. Gli altri naufraghi sono pronti per lei? Staremo a vedere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Drusilla Gucci (@_drusillagucci)

Drusilla all’Isola dei Famosi non passerà sicuramente inosservata dal pubblico del piccolo schermo e in particolar modo dai suoi colleghi naufraghi. Visto che ha descritto il suo carattere come fumantino e spesso in preda a scatti di rabbia. Insomma, sembra proprio che con il suo percorso ne vedremo davvero delle belle.