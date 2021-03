Elisa Isoardi chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Elisa Isoardi chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, carriera e curiosità sulla conduttrice.

Elisa Isoardi è una delle conduttrici più famose del piccolo schermo che dopo aver condotto numerosi programmi in Rai, ha deciso di lanciarsi in una nuova esperienza quella all’Isola dei Famosi, dove sarà una delle naufraghe di Ilary Blasi.

Nome: Elisa Isoardi

Età: 37 anni

Data di nascita: 27 dicembre 1982

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Conduttrice

Luogo di nascita: Cuneo

Altezza: sconosciuto

Peso: 64 kg

Tatuaggi: nessuno

Social: Instagram

Elisa Isoardi vita privata

Elisa Isoardi è una delle conduttrici più popolari del piccolo schermo degli italiani. Classe 1982, nasce in provincia di Cuneo, a Grana, ma trascorre la sua infanzia e adolescenza a Caraglio. Elisa non è l’unica figlia dei suoi genitori, la coppia ha avuto anche un figlio, sette anni prima, di nome Domenico. I due sono molto diversi tra loro e soltanto di recente stanno riallacciando i rapporti. Lui preferisce vivere un po’ isolato nelle sue montagne.

Dopo aver concluso il liceo, Elisa sceglie di trasferirsi a Roma e studiare recitazione, frequentando la scuola sperimentale Agora, specializzandosi nel Teatro Drammatico. Poco dopo il suo percorso artistico, inizia a lavorare come attrice teatrale ma inizia ad affiancare anche la carriera di modella quando decide di trasferirsi a Milano. La sua carriera da modella non è di certo meno fortunata di quella da conduttrice, in quanto posa per Max Mara e Carlo Pignatelli.

Elisa Isoardi carriera

Elisa Isodardi ha fatto i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella, ma ha lavorato in tv anche da piccolina, all’età di 15 anni come conduttrice. La sua carriera vera e propria, sul piccolo schermo, inizia nel 2000, quando sceglie di partecipare alla famosa gara di bellezza Miss Italia. Lì, nonostante non sia riuscita a portarsi a casa il titolo di vincitrice, riesce a farsi notare iniziando la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Il suo primo programma arriva nel 2005, con Guarda che luna, il programma condotto da Massimo Giletti e Hoara Borselli, mentre due anni dopo, nel 2007, viene scelta per conduttore il Festival di Castrocaro. L’anno successivo si ritrova con Massimo Giletti in Effetto Sabato e le viene affidata la fascia mattutina del weekend di Rai 1. Il grande successo arriva però qualche tempo dopo quando viene chiamata a sostituire Antonella Clerici alla Prova del Cuoco. La conduttrice si è allontanerà per qualche tempo della trasmissione perché incinta ed Elisa prenderà il suo posto per qualche tempo per poi ritornarci quando la conduttrice sceglierà di abbandonare il progetto in maniera definitiva.

Dopo la sostituzione di Antonella Clerici, Elisa approda a Linea Verde e con Pupo, nel 2021, è al timone di Miss Italia e fa parte del cast fisso di Unomattina, programma che abbandonerà nel 2014 scegliendo di dedicarsi ad altri progetti fin quando non ritorna al timone de La Prova del Cuoco. Il programma però non darà gli ascolti sperati e dopo la scelta della Rai 1 di terminarne la messa in onda, Elisa sceglie di partecipare a Ballando con le stelle ed ora è pronta a lanciarsi con Ilary Blasi all’Isola dei Famosi.

Elisa Isoardi Matteo Salvini

Ma non solo televisione, la conduttrice è stata spesso anche al centro della polemica a causa della sua vita sentimentale. Come ormai noto, Elisa Isoardi e Matteo Salvini hanno avuto una storia d’amore per ben 3 anni e molte delle dichiarazioni di lei, che si affiancavano alle idee politiche di lui, hanno creato non poco scalpore. Fin quando lei non ha annunciato sul suo profilo Instagram la fine della loro relazione d’amore. Dopo una breve relazione con un altro uomo, la Isoardi si è detta single.

Ballando con le stelle

Elisa ha preso parte anche all’ultima edizione di Ballando con le stelle gareggiando in coppia con il ballerino Raimondo Todaro. Purtroppo la loro avventura non è andata come sperato, in quanto a poche puntate dall’inizio di quest’avventura, la Isoardi ha subito un infortunio alla gamba ed è stata costretta a fermarsi. Lei e Todaro hanno provato a rientrare in gara con il ripescaggio, ma purtroppo non ci sono riusciti.

La Prova del cuoco

Elisa Isoardi, come anticipato, ha condotto la Prova del cuoco in ben due occasioni. La prima quando Antonella Clerici era incinta di sua figlia e lei fu chiamata a sostituirla per mesi in cui era lontana dal piccolo schermo a causa della maternità. Dopo la sostituzione, diversi anni dopo, la Clerici scelse di abbandonare in maniera definitiva il programma e lei è stata richiamata. Il programma, però, non ha avuto più lo stesso successo. Tanto da spingere alla Rai a chiudere in maniera definitiva il programma e di far ritornare Antonella con uno show nuovo di zecca.

Elisa Isoardi Isola dei Famosi

Elisa Isoardi ha deciso di lanciarsi in nuova esperienza, quella all‘Isola dei Famosi. La conduttrice ha scelto di prendere parte al progetto perché ha bisogno di cambiare aria. L’offerta le sarebbe arrivata al posto giusto e al momento giusto, dandole anche l’occasione di poter far conoscere al pubblico del piccolo schermo nuovi lati del suo carattere.

Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi è pronta a mettersi in gioco e il pubblico del piccolo schermo è pronto a vederla in azione.