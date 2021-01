Elisa Isoardi a Verissimo: “Inedita confessione su Matteo Salvini”

Elisa Isoardi, inedita confessione sulla storia d’amore vissuta con Matteo Salvini: “Un amore vero. Ecco come ho reagito quando è finita”.

Elisa Isoardi, per la prima volta, si racconta ai microfoni di Verissimo nella puntata in onda il 23 gennaio. Ai microfoni di Silvia Toffanin, la conduttrice, reduce dalla partecipazione a Ballando con le stelle, ha parlato d’amore soffermandosi sulla storia vissuta con Matteo Salvini ed oggi finita.

Ufficialmente single, la Isoardi ha svelato dettagli inediti sull’amore vissuto con Salvini parlando anche del suo desiderio di maternità.

Elisa Isoardi: “Matteo Salvini? Tre anni per metabolizzare la rottura”

Bellissima, schietta e sincera, Elisa Isoardi ha aperto il proprio cassetto dei ricordi parlando dell’amore grande e importante vissuto con Matteo Salvini. “Ho sofferto. Sono stati cinque anni d’amore bellissimi. Io l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare”, ha raccontato a Silvia Toffanin nella puntata in onda il 23 gennaio.

Facendo un passo indietro, la conduttrice ha parlato anche del selfie a letto che provocò accese polemiche. “Uno paga per le scelte d’amore, ma anche per quelle di libertà. Ognuno deve fare ciò che si sente. Per me era una foto d’amore con una frase d’amore. Non lo trovo per niente volgare e assurdo. Mi prendo le mie colpe, ma penso di non aver fatto niente di grave”, ha spiegato.

“Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, è sempre un fallimento. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell’amore che c’è stato”, ha aggiunto.

Poi il sogno di diventare mamma. Nonostante i fan abbiano sperato di vederla innamorata di Raimondo Todaro, la Isoardi è ancora single diversamente da Salvini che ha ritrovato l’amore accanto alla bellissima Francesca Verdini.

Tuttavia, Elisa è pronta ad aprire il proprio cuore all’amore. “Sono felice per lui, che abbia metabolizzato più velocemente di me. Oggi il mio cuore è pronto a ricevere, ma al momento non c’è nessuno. In questi tre anni non l’ho voluto io, non ero ancora pronta. Mi piacerebbe diventare mamma”, ha concluso.