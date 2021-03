Visconte Guglielmotti chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram

Ferdinando Gugliemotti, conosciuto come Visconte chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere

Ferdinando Guglielmotti, meglio conosciuto come il Visconte Gugliemotti, è un imprenditore italiano. Più nel dettaglio Ferdinando ha ereditato il titolo nobiliare dalla famiglia di appartenenza: è infatti discendente diretto di Fra Alberto Guglielmotti, uno dei più noti teologi e storici italiani dell’800. Discendente diretto di colui che scrisse la grande e dettagliata storia della Marina pontificia e il Vocabolario marino e militare 1889. Oggi è uno dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi.

Nome: Ferdinando Guglielmotti

Ferdinando Guglielmotti Data di nascita: non disponibile

Età: non disponibile, a occhio tra i 46 e i 50

non disponibile, a occhio tra i 46 e i 50 Segno zodiacale: \\

Professione: Imprenditore

Imprenditore Luogo di nascita: Montalto di Castro

Montalto di Castro Altezza: Informazione non disponibile

Peso: Informazione non disponibile

Informazione non disponibile Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo

Non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo Profilo Instagram ufficiale: @ ferdinandoguglielmotti

Ferdinando Guglielmotti: vita privata

Su Visconte Gugliemotti non si sa molto rispetto alla vita privata. Ma nonostante il suo riserbo, si sa con certezza che dopo aver conquistato il diploma di maturità ha deciso di approfondire le sue conoscenze iscrivendosi all’Università dove studia Giurisprudenza. Dopo un periodo di sacrifici e di studio costante, riesce ad indossata corona d’alloro diventando dottore in scienze giuridiche. Si sa inoltre che Ferdinando Guglielmotti ha di nobiliare non solo il titolo, ma anche la casa. Il visconte infatti abita in un vero e proprio castello insieme a sua madre e per questo è stato soprannominato il re di Capalbio.

Purtroppo non si sa praticamente nulla nemmeno in merito alla vita amorosa di Ferdinando Guglielmotti, il Visconte pare non essere fidanzato con nessuna. Tuttavia, non è possibile affermarlo con certezza, anche se suoi profili social non ci sono indizi che possano far presumere una love story.

Ferninando Gugliemotti: vita professionale

Per quanto concerne la vita professionale di Ferdinando Guglielmotti, si sa con certezza che dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, ha deciso di iniziare il praticantato presso uno studio legale e dopo un paio di anni ha sostenuto l’esame nazionale di abilitazione che lo ha reso un avvocato.

Tuttavia, la sua carriera da legale è durata ben poco, Ferdinando infatti ad un certo punto ha deciso di mollare questa strada per dedicarsi anima e corpo all’azienda di famiglia. Il nonno infatti ha fondato anni fa un’azienda casearia a conduzione familiare. La sua azienda casearia si chiama Mamma Maremma, e nel 2014 ha vinto il premio Roma come migliore ricotta della regione Lazio. Spesso posta foto su Instagram che lo ritraggono nella sua azienda!