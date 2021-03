Francesca Lodo, modella e interprete, torna sul piccolo schermo con “L’Isola dei Famosi” dopo anni lontano dalla televisione. Carriera e vita privata della 39enne sarda.

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in onda da lunedì 15 marzo in prima serata su Canale 5, vede – fra le altre cose – un grande ritorno sul piccolo schermo: quello di Francesca Lodo, attrice e modella. Nata a Cagliari, sotto il segno del Leone, balza alle cronache grazie alla parentela con Giorgia Palmas (sono cugine) e alla spiccata bellezza condita da un’autoironia versatile e spiccata intelligenza.

La sua femminilità le consente di spiccare subito nei concorsi di bellezza fino all’approdo nel cast delle letterine di “Passaparola”, celebre quiz dei primi anni 2000 con Gerry Scotti alla conduzione, a cui si deve anche la “scoperta” televisiva di Ilary Blasi – attuale conduttrice dell’Isola – e Silvia Toffanin.

Nome: Francesca Lodo

Età: 39 anni

Data di nascita: 1 agosto 1982

Segno zodiacale: Leone

Professione: modella e interprete

Luogo di nascita: Cagliari

Altezza: 177 cm

Peso: 53 kg

Profilo social: Instagram

Francesca Lodo carriera

Nel 2005 partecipa al reality show “La Fattoria” che le consente di farsi conoscere ulteriormente dal pubblico. Esperienza in correlazione alla partecipazione, in qualità di “meteorina”, al TG4 all’epoca diretto da Emilio Fede. L’anno successivo arriva sul grande schermo con il film “Olè”, diretto da Carlo Vanzina con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme.

Il 2007 rappresenta una sorta di annus horribilis per l’indossatrice: coinvolta nel celebre scandalo “Vallettopoli”, si prende una pausa dal piccolo schermo. A distanza di anni prova a tornare per sottolineare che può ancora dire la sua. Una carriera in espansione che trova nuova linfa grazie alla partenza per l’Honduras.

Vita privata e Instagram

Francesca Lodo, attualmente, è single. L’ultima storia recente, quella con l’imprenditore Gianluca Cannizzaro, si è conclusa e adesso vuole concentrarsi soltanto su questa nuova opportunità lavorativa. Nel corso degli anni, la modella ha avuto diversi flirt anche con personalità di spicco del jet-set italiano: da Francesco Coco a Cristiano Zanetti, fino a Matteo Ferrari e Luigi Casadei. Sui social è molto attiva, i 63mila follower su Instagram sono la conferma di un seguito che non si è mai scalfito nonostante la pausa forzata dai riflettori televisivi.