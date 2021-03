Miryea Stabile, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Chi è Miryea Stabile: età, altezza, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere sull’ex pupa oggi concorrente dell’Isola dei Famosi 2021.



Bionda, bellissima, con una lunga chioma mossa, un sorriso radioso e due occhi splendenti, Miryea Stabile è una delle cinque pupe della nuova edizione de La pupa e il secchione e viceversa.

Con il suo sorriso è pronta a sbaragliare la concorrenza delle altre quattro pupe per fare breccia nel cuore dei telespettatori del programma di Italia 1, ma chi è davvero Myrea Stabile? Quanti anni ha? Cosa fa nella vita? Andiamo a scoprire tutte le sue curiosità.

Miryea Stabile de La pupa e il secchione: età, altezza, carriera e vita privata

Nome: Miryea Stabile

Età: 23 anni

Segno Zodiacale: Vergine

Data di nascita: 16 settembre 1997

Luogo di nascita: Brescia

Brescia Altezza: /

/ Peso: /

/ Tatuaggi: /



Profilo Instagram Ufficiale: @miryeastabile

Classe 1997, Miryea Stabile è nata a Brescia, ma vive a lavora a Milano. E’ amante dello sport e ha studiato danza. La pupa e il secchione e Viceversa 2021 non è la prima esperienza televisiva di Miryea che, nel suo curriculum, vanta la partecipazione ad altri programmi di successo.

Prima di diventare una delle cinque pupe dell’edizione 2021 de La pupa e il secchione e viceversa, Miryea nel 2019 ha partecipato allo show di Paolo Bonolis, campione d’ascolti, Ciao Darwin – Terre desolate. Inoltre, ha partecipato ad altri show come: Take me out, Detto Fatto, e ancora Furore e Guess my Age.

Miryea ha un profilo Instagram privato seguito da più di 42mila followers. Tuttavia, su Facebook, la Stabile pubblica ugualmente tante foto in cui sfoggia la sua bellezza prorompente. Della sua vita privata non si sa niente. Tuttavia, partecipando al programma di Italia 1 condotto da Andrea Pucci, la Stabile è pronta a raccontarsi, aprendo anche i cassetti dei suoi ricordi e svelando lati inediti della sua vita privata e del suo passato.

“Fai ciò che senti giusto nel tuo cuore, tanto gli altri avranno sempre qualcosa da ridire“ scegli sempre te è la cosa migliore che potrai mai avere”, ha scritto su Facebook pubblicando la foto che vedete qui in alto.



La partecipazione all’Isola dei Famosi 2021

Dal 15 marzo è tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 insieme a Akash, Awed, Brando Giorgi, Angela Melillo, Beppe Braida, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia.

La partecipazione di Miryea Stabile ha scatenato alcune polemiche. Il lancio dall’elicottero di Miryea ha scatenato i commenti degli utenti che, su Twitter, hanno paragonato il suo approdo sull’Isola a quello di Francesca Cipriani.

“Miryea di Francesca ce ne è una sola.. per fortuna! Buttate” o ancora “Miryea ne devi mangiare di cereali di sotto marca per diventare la nuova Francesca Cipriani”, hanno scritto gli utenti.

Molto seguita sui social, su Instagram vanta circa 133mila followers a cui regala la sua bellezza, ma anche il suo meraviglioso sorriso.