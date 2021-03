Simone Paciello Awed chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Simone Paciello Awed chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e curiosità sullo youtuber.

Simone Paciello è uno degli youtuber più famosi della rete ed è stato scelto dalla produzione di Ilary Blasi per essere uno dei naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Nome: Simone Paciello

Età: 24 anni

Data di nascita: 12 luglio 1996

Segno zodiacale: Cancro

Professione: youtuber

Luogo di nascita: Napoli

Altezza: sconosciuto

Peso: sconosciuto

Tatuaggi: nessuno

Social: Youtube e Instagram

Simone Paciello Awed vita privata

Simone Piaciello, in arte Awed, è uno degli youtuber più famosi della rete. Simone è nato a Napoli il 12 luglio sotto il segno del cancro ed è della classe 1996. La sua carriera, come affermato da lui stesso, è iniziata quasi per caso a 16 anni quando inizia a pubblicare dei video su Youtube che si rivelano essere un vero e proprio successo. I suoi contenuti si basano principalmente su video reazioni ai programmi che ha definito trash e agli utenti della rete sembrano piacere e non poco.

Simone Paciello carriera

Simone Paciello ha esordito sulla nota piattaforma video attraverso uno pseudonimo, Awed, quando aveva poco più di 16 anni. Il tutto è nato dalla noia della vita quotidiana e di voler sfruttare il suo tempo libero in qualcosa che potesse essere creativo, così ha scelto di creare contenuti digitali commentando i così detti programmi trash. Nel 2016 viene chiamato da Sky, per ben due edizioni, per lavorare a Social Face, dove collaborerà insieme ad altri suoi colleghi come Favj e Greta Menchi.

Ma non solo rete, Simone, insieme a Riccardo Dose e Amedeo Preziosi, formano un trio comico che non è sfuggito all’attenzione degli addetti ai lavori. Tant’è che nello stesso anno della collaborazione con Sky, Simone e i suoi due colleghi vengono chiamati da Massimo Boldi per la realizzazione della pellicola Natale al Sud, ma non solo. Awed sbarca anche nel mondo dell’editoria con il suo primo libro Penso ma non penso.

Sempre con i suoi due amici e colleghi, l’anno successivo firma un contratto con la Newtopia, la casa discografica di J – Ax e Fedez ed incide ben due brani. Nel 2021, invece, insieme ad Annie Mazzola, viene chiamato a condurre il GF Vip Party e dopo la fine del reality show viene chiamato da Ilary Blasi per l’Isola dei Famosi.

Awed fidanzata

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Simone Paciello e Ludovica Bizzaglia, nota al pubblico del piccolo schermo per aver recitato nella fiction di successo Un posto al sole, hanno avuto una lunga relazione. I due hanno avuto modo di conoscersi sul set del film di Massimo Boldi e dopo svariato tempo hanno deciso di terminare la loro relazione. Lei, durante un’intervista, lo aveva definito un ragazzo dal braccino corto.

Di recente, si è anche parlato di una sua relazione con Giulia Penna, una youtuber con cui collabora spesso, ma i due non hanno mai confermato o smentito tali gossip sul loro conto.

Simone Paciello Isola dei Famosi

Simone Paciello è il primo concorrente ufficiale di quest’edizione dell’Isola dei Famosi, la prima condotta da Ilary Blasi. In un recente video pubblicato in rete, Awed si dice orgoglioso di essere stato scelto nel cast del programma in un periodo storico così difficile ed ha affermato che ce la metterà tutta per arrivare fino alla fine di quest’avventura.

Simone si è detto anche contento che il popolo della rete stia man mano contaminando il piccolo schermo, vista anche la recente vittoria di Tommaso Zorzi al GF Vip, segno che i personaggi più amati sui social hanno anche tutte le carte in regola per farsi strada in tv. Il suo idolo delle edizioni precedenti è Sergio Muniz e chissà se come lui riuscirà a portare a casa il titolo di vincitore.

Awed all’Isola dei Famosi riuscirà ad attirare il consenso non solo degli utenti della rete ma anche del pubblico del piccolo schermo? Staremo a vedere.