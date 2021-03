Akash Kumar, chi è: altezza, vita privata, carriera e Instagram

Akash Kumar, 30enne di Nuova Dheli, modello e concorrente dell’Isola dei Famosi. Conosciamo meglio il ragazzo dagli occhi di ghiaccio.

L’Isola dei Famosi, al via lunedì 15 marzo, alternerà presenze di vario genere in Honduras. Celebrità più o meno note dovranno adattare le proprie capacità di sopravvivenza nell’isola più chiacchierata del panorama televisivo. Fra i concorrenti, c’è anche Akash Kumar: modello dagli occhi di ghiaccio che farà impazzire il pubblico femminile con la sua bellezza dovuta ai tratti orientali che contraddistinguono il fisico scolpito.

La carriera nel mondo della moda inizia sin dalla tenera età, percorso che l’ha portato a calcare le passerelle più rinomate del panorama italiano. 30 anni, nato a Nuova Dheli, sotto il segno dello Scorpione. Padre indiano, imprenditore nell’ambito della pelletteria. Madre brasiliana, indossatrice.

Nome: Akash Kumar

Età: 30 anni

Data di nascita: 16 novembre 1991

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Modello

Luogo di nascita: Nuova Dheli

Altezza: 178 cm

Peso: 72 kg

Profilo social: Instagram

Akash Kumar carriera

La bellezza, quindi, è una dote di famiglia. Così come il carattere riservato che lo ha portato a farsi conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione a “Ballando con le stelle” nel 2018. La sua carriera, però, ha subìto qualche controversia. Il ragazzo ha partecipato a vari programmi sotto falso nome per via di alcuni atteggiamenti razzisti: Akash Kumar ha preso parte a “Temptation Island” con il nome di Andrea e a “Ciao Darwin” facendosi, però, chiamare Pablo Andreis Romero. Questo atteggiamento ha creato qualche problema alla redazione di Ballando, poi il giovane ha spiegato i motivi e ogni aspetto si è chiarito.

Vita privata e Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iblameakash (@iamakashkumar91)

Così come chiara sarebbe l’intenzione del celebre modello di affermarsi anche nel mondo dello spettacolo. I follower su Instagram confermano un seguito crescente: pubblico in aumento che lo seguirà anche in quest’avventura. Dalla famiglia ha preso la riservatezza e la spontaneità d’animo. Attualmente è single dopo aver messo fine a un’importante storia d’amore durata sette anni. Fra le sue amicizie figurano l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Andrea Diamante, e il modello Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi.