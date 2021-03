Daniela Martani, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Daniela Martani, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sulla showgirl.

Daniela Martani è una showgirl italiana che, dopo aver partecipato al Grande Fratello, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo come opinionista in diversi salotti televisivi fino ad approdare come concorrente sull’Isola dei Famosi 2021.

Età e altezza e carriera

E’ nata a Roma il 18 maggio 1973 da Angela (casalinga) e da papà Gianfranco. E’ alta 171 cm e pesa circa 55 kg. Ha svolto diversi lavori per poi trovare la propria strada come hostess per la nota azienda Alitalia.

Deve la sua popolarità alla partecipazione al Grande Fratello. Era il 2009 e a condurre il reality c’era Alessia Marcuzzi con Alfonso Signorini. Viene soprannominata “la pasionaria di Alitalia” e, dopo la partecipazione al Grande Fratello, diventa opinionista partecipando alle diverse trasmissioni condotte da Barbara D’Urso. Contemporaneamente intraprende la carriera da dj in radio, lavorando anche a Radio Kiss Kiss fino al 2020.

La partecipazione all’Isola dei Famosi 2021

Dal 15 marzo 2021, Daniela Martani è ufficialmente una concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. La sua partecipazione è stata accompagnata da diverse polemiche per la sua posizione sul covid intorno alle quale Ilary Blasi, conduttrice della quindicesima edizione del reality, ai microfoni di Verissimo, ha detto:

“Solo gli stupidi non cambiano idea, magari riusciamo a farle cambiare opinione”.

Vita privata

Daniela Martani non ha figli e al momento non si sa se abbia un compagno. Vegana e ambientalista convinta, è innamorata dei suoi cani a cui regala tutto il suo amore come potete vedere dalla foto qui in alto. “Io e te come pane e burro (vegetale)”, scrive nella didascalia che accompagna lo scatto.



Instagram

Molto attiva su Instagram, la Martani è seguita da più di 40mila followers a cui, ogni giorno, regala scatti della quo quotidianità in compagnia dei suoi adorati animali, degli amici, ma anche foto dei suoi lavori.