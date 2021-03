Angela Melillo, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Angela Melillo, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sulla showgirl.

Angela Melillo è una showgirl italiana, tra le più amate del pubblico italiano. Dopo aver dedicato molto tempo alla famiglia, ha deciso di rimettersi in gioco partecipando all’Isola dei Famosi 2021, ma chi è davvero Angela Melillo?

N ome: Angela Melillo

Angela Melillo Segno Zodiacale: Gemelli

Gemelli Età: 53 anni

53 anni Data di nascita: 20 giugno 1967

20 giugno 1967 Luogo di nascita: Roma

Roma Professione : showgirl, ballerina e attrice

: showgirl, ballerina e attrice Altezza: 170 cm

170 cm Peso: 50 Kg

50 Kg Tatuaggi: nessuno

nessuno Profilo Instagram Ufficiale: @angelmelillo

Età, altezza e carriera

Angela Melillo è nata a Roma il 20 giugno 1967 da Franca e Dalmazio Melillo. Sin da piccola sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo. Studia danza e, dopo il diploma, decide d’insegnare proprio danza. La sua bellezza e la sua bravura le permettono di cominciare a muovere i primi passi prima come soubrette per Il Tg delle vacanze e poi entra nel cast del Bagaglino.

Lavora in varie trasmissioni televisive come Scherzi a parte, Beato tra le donne e Domenica in. Ha recitato anche in diverse fiction come Love Bugs, La casa delle beffe, Il maresciallo Rocca e La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa e ha partecipato al reality La talpa di cui è stata anche vincitrice e che ha come concorrenti anche Alessia Ventura, Davide Ricci, Nadia Rinaldi, Brigitte Nielsen e Samantha De Grenet.



La partecipazione all’Isola dei Famosi 2021

Dal 15 marzo è tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2021

Dal 15 marzo è tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 insieme a Akash, Awed, Brando Giorgi, Beppe Braida, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia e Miryea Stabile.

Durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2021, Angela Melillo è finita al televoto con Akash Kumar rischiando l’eliminazione. Inoltre, ha avuto un battibecco con Vera Gemma svelando un retroscena sul loro rapporto. “Sono contenta se ci sei, io non ti nominerò mai perché in fondo noi siamo anche due mamme, dobbiamo supportarci!”, le avrebbe detto Vera. La figlia di Giuliano Gemma ha così replicato: “Tutto vero tranne il fatto che non la nominerò mai! Ma poi è un gioco!”.

Vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angela Melillo (@angelmelillo)

E’ stata sposata con il ristoratore Ezio Bastianelli da cui ha avuto una figlia, Mia, nata il 30 maggio del 2008. Attualmente, pare sia fidanzata con un avvocato anche se la showgirl è sempre molto riservata.



Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angela Melillo (@angelmelillo)

Molto attiva su Instagram, è seguita da circa 42mila followers a cui regala diverse foto della sua vita mostrandosi anche in compagnia dei suoi amati cani.