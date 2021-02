Una pratica e veloce guida per scoprire come abbinare il colore viola; ecco tutti i nostri suggerimenti per creare outfit perfetti!

Un colore particolare, intenso e che cattura l’occhio.

Come fare, però, per creare un look strepitoso usando il viola?

Questo colore, infatti, non è sempre semplice da abbinare e può essere il responsabile di qualche brutto “scivolone”.

Scopri tutti i nostri suggerimenti per creare un outfit veramente perfetto con il viola!

Come abbinare il viola: ecco tutti i nostri suggerimenti

Alzi la mano chi non ama il viola.

Questo colore, infatti, è uno dei più belli e d’impatto fra le tonalità disponibili e rappresenta uno dei must di questa prossima primavera.

Il viola, però, non è un colore semplice da indossare e, spesso, rischiamo di compiere qualche errore grossolano quando lo inseriamo nei nostri outfit.

Questa tonalità, infatti, è da sempre sinonimo di regalità (era la preferita dai sovrani tanto che solo loro potevano indossarla) ed anche oggi comunica un messaggio decisamente importante!

Ti abbiamo già spiegato qui quali sono i significati “nascosti” dietro i colori che usiamo per i nostri vestiti.

Qui, poi, abbiamo parlato del perché Kamala Harris, Michelle Obama ed Hillary Clinton hanno deciso di usare il viola durante l’inaugurazione della presidenza di Biden.

Insomma, il viola ha un significato veramente particolare!

La domanda, però, sorge spontanea: come si abbina il viola?

Scopriamolo insieme.

total look : i nostri consigli per creare un look monocromo (che trovi qui) valgono in particolar modo quando parliamo di viola.

Questo colore, infatti, si presta benissimo a creare outfit monocromatici, veramente d’effetto ed incredibili da vedere!

Se decidi di proporre un outfit completamente viola, oltre a seguire anche le indicazioni per usare il color-block, ricorda di usare accessori neri o dalle tonalità neutre per evitare di… fare un pasticcio!

Non puoi assolutamente usare il viola con i colori pastello !

Anche se saranno uno dei must della primavera (qui ti abbiamo detto cosa dovresti comprare per prepararti alla bella stagione), il viola non può essere abbinato a colori troppo “spenti”.

Vietati anche i verde acido e tutte le tonalità di colori fluo che, decisamente, non aiutano il tuo look.

Gli accostamenti con i colori forti sono nati per esaltare la bellezza del viola e per rendere la tonalità la vera protagonista del tuo outfit .

Il discorso è diverso se indossi un lilla od un viola chiaro , ovviamente: in quel caso puoi anche osare con un pastello rosa (qui ti abbiamo spiegato come abbinarlo) e creare un look veramente romantico !

Scarpe o stivali di un viola brillante sono quello che ci vuole per rendere un outfit “normale” veramente unico !

Usa il viola per le borse o le pochette , per gli occhiali da sole , per gli scrunchie (te ne abbiamo parlato qui) o per il tuo bucket hat (sai già perché dovresti comprarne uno, vero?).

Insomma, usa il viola come colore per gli accessori e cerca di inserirlo negli outfit che ti sembrano troppo “ basic “.

Vedrai come, grazie solo ad un piccolo capo, il tuo look cambierà completamente !

Viola e bianco creano un outfit elegante ed avant-garde, ben bilanciato e che promette di far voltare tutte le teste per strada.

Provare per credere!

Adesso che sai come indossare il viola non hai più nessuna scusa per lasciare i tuoi capi di questo colore nell’armadio!

Potrai fare mostra della tua “regalità” senza commettere più errori.

Pronta ad iniziare un percorso… in viola?