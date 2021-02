GF Vip, gaffe della regia: inquadrano per sbaglio gli ex concorrenti – VIDEO

Al GF Vip le gaffe non finiscono mai! La regia ha mandato per sbaglio in onda delle immagini che non avrebbe dovuto mandare svelando la sorpresa che gli autori hanno preparato per la finale.

Il GF Vip sta per giungere al termine di questa quinta edizione. Edizione che ha subito ben due prolungamenti ed è durata quasi sei mesi, metà anno circa. Questa sera, infatti, andrà in onda la semi finale ma gli autori stanno lavorando per portare sul piccolo schermo degli italiani un’ultima puntata degna di essere ricordata. Con tanto di sorpresa, che doveva essere top secret, degli ex concorrenti, ma la regia ha commesso una gaffe mostrando in anteprima quello che accadrà durante l’ultima diretta di lunedì sera. Che cosa è successo?

La regia, invece di inquadrare i vipponi in gara che si trovano nel tugurio, dove Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad una confessione intima di Maria Teresa Ruta, ha inquadrato il salotto della casa più spiata d’Italia e lì, dove doveva essere vuoto, c’erano gli ex concorrenti pronti a preparare una sorpresa per la finale.

La regia del GF Vip ha fatto una gaffe, svelando in anteprima la sorpresa che il pubblico del piccolo schermo vedrà durante la finale di lunedì sera con Alfonso Signorini su canale 5. Curiosi di sapere di che cosa si tratta?

Sorpresa per la finale del GF Vip: il video con tutti i concorrenti

Come potete notare dal video pubblicato in alto, la regia del Grande Fratello Vip ha inquadrato alcuni ex concorrenti intenti a provare un ballo insieme a due coreografi, di cui le riprese finali probabilmente saranno mostrare al pubblico durante la finale di lunedì sera. In quel momento però non tutti i vipponi erano presentati, ma vengono inquadrati: Cecilia Capriotti, Massimiliano Morra e Matilde Brandi.

Anche Elisabetta Gregoraci ha però affermato di aver preso parte alla sorpresa, pubblicando sul suo profilo Instagram un contenuto social in cui annunciava il tutto. Probabilmente, come per ogni edizione, gli ex concorrenti hanno preparato una clip per commemorare tutti i più bei momenti trascorsi insieme. Un momento di gioia prima di conoscere il nome del vincitore di quest’anno, che secondo molti è Tommaso Zorzi, che di recente è finito al centro della polemica a causa delle frasi su Dayane Mello.

Questa sera però si scopriranno i nomi dei finalisti. In quanto oltre al televoto tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò, ci sarà anche un televoto flash per un altro concorrente che questa sera terminerà la sua esperienza dal programma ad un passo dalla finale. Chi sarà mai che si vedrà levare questa possibilità ad un soffio dal naso? Staremo a vedere.

Stasera sarà aperto un televoto flash per una seconda e decisiva eliminazione 🔥

Pronti per questo colpo di scena?🔥 #GFVIP pic.twitter.com/3HVf8M6FnQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2021

La semifinale del GF Vip sarà sicuramente un momento da non perdere con , o senza, gaffe da parte della regia.