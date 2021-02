Cos’è lo scrunchie: ecco l’accessorio must have per capelli e dove acquistarlo

Ormai da qualche anno è tornato di moda lo scrunchie, un elastico per capelli morbido: scopriamo tutto sull’accessorio must have e dove acquistarlo.

Alzi la mano chi non si ricorda gli scrunchies, gli elastici morbidi che tanto impazzavano negli anni ’80 e ’90 sulle teste di tutte le beniamine del momento, pensiamo alle protagoniste di Beverly Hills 90210, Kelly e Brenda, passando per Madonna e Sarah Jessica Parker, ma la lista potrebbe continuare all’infinito.

Per le nate in quegli anni di sicuro lo scrunchie è un tuffo nel passato, e probabilmente quasi tutte ne avranno avuto almeno uno. Ebbene, udite udite, da qualche anno gli scrunchies sono tornati prepotentemente di moda e sono diventati un vero e proprio accessorio must have.

Scopriamo allora cosa sono nello specifico gli scrunchies, come sono fatti e soprattutto dove possiamo acquistarli.

Scrunchie: ecco cos’è e dove puoi acquistarlo

Molto più di un semplice elastico per i capelli lo scrunchie è un vero e proprio accessorio di moda. Retaggio degli anni ’80 e poi anche ’90, questo fermacapelli morbido è tornato di nuovo in voga tanto che i marchi di moda più importanti tra cui Chanel e Balenciaga, solo per citarne alcuni, li hanno portati anche in passerella.

Non solo, tutte le “It Girl” del momento da Chiara Ferragni a Giulia Salemi, passando per icone di stile come Jlo indossano lo scrunchie, ormai tornato alla ribalta da qualche anno e di cui ve ne avevamo già parlato qui.

Ma quali sono i pregi di questi famigerati elastici? Innanzitutto essendo morbidi tendono a non rovinare i capelli come invece potrebbe fare un normale elastico. E poi rendono subito glam una semplice coda di cavallo.

E allora vi starete chiedendo tutte dove si possono acquistare questi iconici elastici per capelli? La risposta è ovunque. Ormai ce ne sono di qualsiasi tipo, dagli scruchies in cotone, a quelli di velluto, tinta unita e fantasia, con il fiocco o senza, non c’è che l’imbarazzo della scelta. E anche a livello di prezzi ce ne sono davvero per tutte le tasche.

Partiamo dai marchi del fast fashion come Zara, H&M, Stradivarius, Bershka e via dicendo, dove potrete trovarli di ogni sorta e genere.

Se invece cercate qualcosa di più ricercato ci sono marchi specializzati negli accessori per capelli come il brand newyorkese Jennifer Behr presente anche su Instagram dove si possono trovare cose deliziose.

Per restare in Italia invece un marchio da tenere d’occhio è il milanese Leontine Vintage dove si possono trovare una marea di accessori per capelli tra cui i nostri amati scrunchies, da quelli classici a quelli con il fiocco.

Altrimenti c’è il marchio inglese Scrunch Me, giovane, colorato e sbarazzino. Ecco qualche esempio qui sotto.

Oppure sul sito Luisaviaroma ci sono i modelli griffati di Versace, Etro, Missoni e via dicendo. Nella foto sotto a sinistra lo scrunchie di Versace giallo costo 95,00 euro, quello multicolor al centro di Etro viene 27,00 euro. E infine, a destra quello di Missoni lo trovate a 120,00 euro.

E voi avete ceduto al fascino degli scrunchies?