Marica Pellegrinelli parla per la prima volta dei motivi che hanno portato alla fine dell’amore durato 10 anni e del matrimonio con Eros Ramazzotti. Ecco le parole della ex modella.

Marica Pellegrinelli ha parlato per la prima volta dei motivi che hanno portato alla fine della relazione con il cantante Eros Ramazzotti. Dopo 10 anni d’amore e di riservatezza, l’amore non si cancella dal nulla, infatti la modella ha spiegato di conservare ancora un ottimo rapporto con il padre dei suoi figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, nonostante la decisione della separazione con il cantante sia stata necessaria per il suo benessere.

Marica, ai microfoni del settimanale “F” si è raccontata senza filtri ed ha spiegato per la prima volta al pubblico i motivi dietro la separazione: Eros è una persona molto importante nella sua vita “Se però ti accorgi di non essere felice, devi trovare il coraggio di andare a cercartela la felicità. Io non l’ho ancora trovata”.

Leggiamo insieme cos’altro ha detto la modella.

Marica Pellegrinelli e la separazione da Eros Ramazzotti: “Gli voglio bene ma non ero felice”

Marica ha scelto di mostrarsi senza filtri al settimanale “F”: “Per la prima volta mostro qualcosa di privato del mio carattere senza essere politicamente corretta” e torna a parlare dell’addio ad Eros Ramazzotti. Recentemente aveva dichiarato di amarlo ancora più di prima eppure spuntano nuove indiscrezioni.

Solitamente discreta a proposito del suo privato, la modella si lascia andare ad alcune confidenze a proposito della separazione: “Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice. Io a ventuno anni non pensavo di diventare mamma“. La prima bambina, Raffaella, nata 10 anni fa “è stata cercata per amore”, sottolinea. Anche se all’epoca, prima della conoscenza con Eros, la sua attenzione era concentrata principalmente sul lavoro: “Mi dicevo: avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni”. E così è stato: oggi è una delle influencer più seguite della rete, con circa 200mila follower.

Nel corso dell’intervista in cui Marica ha raccontato il suo amore per Eros e l’aver accorciato i tempi per compiacerlo, è scesa poi nei dettagli di quella che è stata la vita familiare e di coppia, nel quotidiano. “Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”.

Difatti, la coppia si è separata nel giugno del 2019. Lo scorso dicembre si parlò di un riavvicinamento, ma i pettegolezzi si sbagliavano. E se lei nel frattempo ha ritrovato l’amore grazie all’imprenditore Charley Vezza, lui non ha ancora ufficializzato alcuna relazione.