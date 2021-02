L’influencer, attrice ed autrice di “Abbi cura di splendere” Ludovica Bizzaglia è sulla cover di Cosmopolitan. La ragazza romana è molto seguita su Instagram ed è un vero e proprio esempio per chi come lei soffre di dermatite atopica.

Ludovica Bizzaglia si è raccontata ai follower mostrandosi senza trucco né filtri sulla sua pagina Instagram. Il disturbo che l’affligge si è presentato all’improvviso e non ci sono cure. Stanca di fingere di avere una pelle perfetta, invita tutti ad accettarsi così come si è. Recita sin da bambina e la malattia autoimmune che produce questa terribile dermatite atopica su tutto il corpo e sul viso di certo non la fermerà. Bellissima l’intervista che ha rilasciato a Cosmopolitan.

Ludovica Bizzaglia e lo stile delle ventenni

Gli anni Novanta sono tornati e la bellissima attrice dalla magica chioma rossa non perde occasione per mostrarsi con outfit in linea con le tendenze del momento. Per le appassionate di borse e scarpe la sua pagina social è un buono spunto da seguire. Nell’immagine sopra eccola sfoggiare la super copiata Multi Pochette Bag di Louis Vuitton. Approvata anche la pelliccia sintetica.

Per scoprire quali siano le cinque borse luxury must-have di primavera leggete qui.

Altra borsa top è la classica “boy” di Chanel. Nonostante i prezzi delle maison di lusso siano in costante aumento, resta senza alcun dubbio una tra le borse più desiderate dall’intero genere femminile.

Mentre il suo ex ragazzo Awed (Simone Paciello) si prepara per la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, che sarà condotta per la prima volta da Ilary Blasi, lei resta concentrata sulla recitazione, la sua vera passione. Sembra inoltre che abbia comprato casa con il fidanzato Alessandro Renato Sollevanti.

Dopo Vanessa Incontrada, nuda sulla cover di Vanity Fair, Aurora Ramazzotti che ha mostrato l’acne ai suoi fan ed altre note che hanno definito normale la cellulite, anche Ludovica ha fatto la sua parte nel sostenere la bellezza della normalità. L’unico errore oggi è nascondersi.

Silvia Zanchi