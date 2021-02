Quante volte ti è capitato di chiederti “Perché il mio fidanzato non vuole sposarsi?”. Ecco cinque motivazioni da considerare “valide”.

State insieme da cinque, dieci, quindici anni od addirittura di più.

La vostra è una relazione stabile, duratura ed anche estremamente felice: magari convivete già da anni oppure avete intenzione di farlo a breve.

Insomma, ormai lo sapete: non c’è nessun’altro, nella vostra vita, se non lui. Ma, allora, perché non vuole fare il “grande passo“?

Ecco cinque possibili motivazioni che ti stupiranno.

“Perché il mio fidanzato non vuole sposarsi?”: ecco cinque ragioni

Ormai siete diventati la barzelletta del vostro circolo di conoscenze.

Mentre tutti si sposano (o si lasciano!), voi due rimanete uguali, felici ed immutabili.

Il tuo rapporto sentimentale, infatti, è semplicemente senza difetti.

Conoscete il segreto per una relazione perfetta (noi te lo abbiamo svelato qui), avete tutti e sei gli elementi di una coppia felice e, soprattutto, sapete qual è il terribile errore che non bisogna mai commettere in una relazione.

Insomma, sulla carta siete veramente perfetti!

Eppure, dopo tanti anni di fidanzamento, la parola matrimonio non è stata ancora pronunciata.

Ancora peggio!

Il tuo partner rimane sempre sul vago quando l’argomento spunta fuori nelle vostre conversazioni od in quelle degli altri e tu non sai proprio come comportarti.

Una coppia, per funzionare, dovrebbe avere anche degli obiettivi chiari e concreti da condividere e raggiungere insieme.

Dopo qualche anno, se il tuo desiderio è sposarti mentre il suo sembra essere continuare alla stessa maniera, potrebbero iniziare a nascere dei problemi.

Se non avete mai parlato prima di questa, scottante, questione ecco cinque possibili motivi per i quali il tuo partner potrebbe non volerti sposare.

Dopo averli letti, però, ricorda che questi sono solo suggerimenti e non possono in nessuna maniera sostituire una sana conversazione con il tuo fidanzato!

Se lui non ti vuole sposare o se non avete mai parlato della questione in termini chiari, il nostro suggerimento principale è sempre quello di cercare di affrontare la questione di petto.

Bene, pronta a scoprire perché il tuo fidanzato non vuole sposarsi?

un delicato equilibrio : avete mai parlato dello “stato” della vostra relazione? Affrontare con il tuo partner questo argomento potrebbe portarti a “scoprire” cosa pensa del vostro rapporto.

Molti uomini, infatti, tendono a credere che quando una relazione è stabile e felice non è solo merito dell’impegno (continuo e costante) che ci mettete ma anche… di una speciale “ congiunzione astrale “.

Secondo il tuo partner, quindi, sposarsi potrebbe alterare i delicati meccanismi del vostro amore e… rovinare tutto!

Quanto conosci della storia passata del tuo compagno ? Tra i tanti rapporti precedenti potrebbe essercene uno che, non appena la situazione è diventata seria, lo ha profondamente deluso o ferito.

Ci sono molte possibilità, quindi, che il tuo compagno non voglia sposarsi perché ha paura di sentirsi rispondere di no o di vedere il vostro rapporto terminare.

Secondo la loro idea, infatti, dietro il matrimonio si nasconde una vera e propria galera che li priverebbe delle loro libertà basilari.

Insomma, mettere l’anello al dito, per loro, equivarrebbe a trasformare un’amorevole fidanzata in un gerarca nazista: chi glielo spiega che non è così?

Una persona potrebbe non apprezzare l’idea del matrimonio perché, magari, si trova in ristrettezze economiche .

Il matrimonio, infatti, non “costa” solamente perché la festa è grande e bisogna investire molti soldi.

Dopo, infatti, si inizia una vita insieme e bisogna essere preparati: chi si trova in ristrettezze, quindi, potrebbe essere imbarazzato all’idea di fare il grande passo.

Se il tuo partner non vuole sposarti, infatti, c’è il rischio che ci sia qualcosa sotto.

Forse un’altra relazione oppure il fatto che la vostra relazione non sia così idilliaca come pensi tu.

Cerca di levarti gli occhiali rosa e guarda la realtà: il tuo partner sta “nascondendo” qualcosa?

Se la risposta è o potrebbe essere sì allora dietro il suo non voler sposarsi potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice insicurezza.

Questi cinque motivi, ovviamente, non racchiudono tutta la complessità che si nasconde dietro l’idea di sposarsi.

Ci possono essere moltissime ragioni e tutte diverse: se vuoi sapere davvero perché il tuo fidanzato non vuole sposarsi, quindi, la soluzione è solo una.

Devi chiederglielo!