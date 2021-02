Walter Zenga torna in Italia e riabbraccia i figli Nicolò e Andrea dopo l’eliminazione di quest’ultimo dal Grande Fratello Vip: “Si ricomincia”.

Walter Zenga torna in Italia e riabbraccia i figli Andrea e Nicolò. Dopo l’eliminazione di Andrea dal Grande Fratello Vip 2020, l’ex calciatore che si trovava a Dubai, è volato a Milano per incontrare i figli nati dal matrimonio con Roberta Termali. Una “reunion” come la definisce Walter sui social che rappresenta un nuovo inizio come invece ha scritto Nicolò pubblicando la foto che vedete qui in alto tra le storie del suo profilo Instagram.

Sorridente, sereno e felice, Walter Zenga riabbraccia i suoi ragazzi a cui aveva aperto il suo cuore durante l’ultimo incontro avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip 2020 attraverso un collegamento.

Walter Zenga, la foto con i figli Andrea e Nicolò conquista i fans

“Si ricomincia da qui”: con queste parole Nicolò Zenga condivide la foto della reunion con il padre Walter e il fratello Andrea. Pochi giorni dopo l’eliminazione di Andrea dal Grande Fratello Vip, l’ex calciatore ha compiuto un gesto bellissimo nei confronti dei figli tornando immediatamente in Italia per poterli riabbracciare.

Walter, durante il collegamento da Dubai nel corso del Grande Fratello Vip, aveva piacevolmente sorpreso i figli Andrea e Nicolò. Dopo l’eliminazione, in studio, con Alfonso Signorini, Andrea Zenga aveva manifestato la volontà di chiamare subito il padre Walter con cui ha avuto la possibilità di parlare più volte davanti alle telecamere. La foto in cui abbraccia papà Walter e il fratello Andrea, dunque, rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo della loro vita.

Per Andrea Zenga, dunque, è un momento positivo. Oltre ad aver ritrovato papà Walter, Andrea riabbraccerà presto anche Rosalinda Cannavò con cui ha intrecciato una storia nella casa. L’attrice siciliana, dopo la sua eliminazione, ha spesso parlato di lui palesando la volontà di poterlo riabbracciare e vivere senza telecamere.

Andrea, dunque, approfitterà della presenza di papà Walter in Italia per presentargli Rosalinda, al televoto con Stefania Orlando? Sui social, nel frattempo, dopo l’eliminazione, Andrea ha scritto:

“Un’esperienza incredibile, non trovo altri aggettivi per descrivere quello che sto provando ora. Non dormo da circa 40 ore per l’emozione dei messaggi che mi state mandando, messaggi che mi riempiono il cuore di gioia.. Mi sento di dirvi uno dei GRAZIE più sentiti della mia vita! Ci ho messo il cuore, sono stato me stesso senza filtri e ho lasciato dentro quella casa degli affetti incredibili che sono sicuro che mi porterò anche fuori.. ma nulla sarebbe stato possibile senza il vostro sostegno che mi ha portato a passare più di 2 mesi dentro quella casa magica. Non smetterò mai di dire grazie”.