Ti sembra di non avere curve? Pensi che la tua sia una vita “niente forme”? Ecco alcune idee per outfit di lavoro ispirati alle modelle.

Quante volte ti è successo di pensare che il tuo corpo assomigliava proprio… ad un rettangolo?

Anche se non ci credi, sappi che il corpo longilineo, senza curve o “sporgenze” è quello che hanno quasi tutte le modelle e le sportive.

Insomma, non male per essere una tipologia di corpo che ricorda… un comodino, no?

Ecco alcuni suggerimenti per outfit lavorativi che ti possono aiutare a decidere più facilmente cosa indossare al mattino, seguendo l’esempio della più “rettangolare” di tutte: Kendall Jenner!

Niente forme? Ecco gli outfit di lavoro perfetti seguendo l’esempio di Kendall Jenner

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kendall (@kendalljenner)

Inutile girarci intorno: le tue misure sono le stesse per quanto riguarda fianchi, busto e seno e, da sempre, tutti ti dicono che hai un fisico a rettangolo.

Basta piangersi addosso!

Questo è il fisico che le donne di mezzo mondo invidiano, guardandolo sulle pagine delle riviste!

Di certo, per esaltarlo, bisogna conoscere alcune regole importanti.

Qui ti avevamo parlato di tutte le forme del corpo e di cosa sia meglio indossare a seconda tu abbia l’una o l’altra.

Ogni tipologia di fisico, infatti, ha pregi e difetti!

Modelle ed atlete, infatti, non vanno di certo in giro vestite con i primi abiti che incontrano ma sanno bene di dover valorizzare il proprio fisico.

Ecco qualche suggerimento per gli outfit lavorativi se hai un fisico “piatto”, seguendo l’esempio di una modella non da poco come Kendall Jenner!

Insomma, adesso sai quali sono i capi perfetti da indossare sul luogo di lavoro anche se pensi di non avere forme.

Puoi sbizzarrirti con gli accessori e creare outfit veramente indimenticabili.

Ricorda: se il fisico a rettangolo è quello delle modelle, un motivo ci sarà!

Con i vestiti puoi, di volta in volta, reinventarti completamente!