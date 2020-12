Andrea Damante come non lo hai mai visto: la foto prima di Uomini e Donne

Andrea Damante qualche tempo fa era molto diverso rispetto a com’è ora. Lo hai mai visto prima di Uomini e Donne? Irriconoscibile.

Andrea Damante è stato senza dubbio uno dei tronisti più amati della storia di Uomini e Donne. La sua relazione con Giulia De Lellis ha fatto sognare tutta Italia prima che arrivassero, per ben due volte, al loro tragico epilogo.

Andrea ha avuto successo, ed ha successo, oltre che per la sua simpatia, e il talent nella professione di dj che ormai da anni svolge, diciamocela tutta, anche per la sua bellezza. Il pubblico, infatti, fin dal suo debutto a Temptation Island nel ruolo di tentatore è rimasto profondamente colpito da lui e non ha potuto fare a meno di notare il suo fisico. Fisico che gli ha permesso anche di posare per i più importanti brand esistenti al mondo. Insomma, di strada ne ha fatta quando provava a trovare l’amore negli studi Elios di Roma, ma lo hai visto prima che incontrasse il successo?

Andrea Damante prima di Uomini e Donne era molto diverso da oggi. Sicuramente il suo aspetto è migliorato nel corso degli anni e bisogna anche ammettere, per amore della verità, che nello scatto postato da lui stesso sui social, che è venuto allo scoperto con il suo nuovo amore, era molto piccolo rispetto ad oggi, ma è senza dubbio uno “choc” vederlo così.

Uomini e Donne: com’era Andrea Damante prima di diventare famoso

Andrea Damante, nello scatto postato da lui stessa, ero molto più piccolo rispetto ad oggi e in quegli anni la fama e i riflettori erano ancora ben lontani dalla realtà. Tant’è che aveva iniziato la sua carriera come metalmeccanico e soltanto qualche tempo dopo avrebbe scoperto la sua passione per il mondo della musica, iniziando il suo percorso da dj, prima ancora di approdare negli studi di Uomini e Donne come tronista e conoscere la fama tra il pubblico del piccolo schermo.

“Qui era nel 2005, quando avevo appena iniziato la mia carriera come metalmeccanico” racconta l’ex tronista, che di recente è stato il protagonista di una clamorosa gaffe di Alfonso Signorini. “Poi ho compreso che fare il dj sarebbe stato molto più adatto alla mia personalità” ha concluso lui, allegando una fotografia che ritrae una delle tante serate che lo hanno visto protagonista durante il corso di questi anni e che purtroppo, a causa delle nuove norme disposte per tutelare tutti i cittadini al fine di non contrarre il virus, non è possibile più organizzare.

Andrea Damante irriconoscibile prima di diventare famoso anche se le sue fedeli sostenitrici lo apprezzano anche in questa inedita versione che lo vede, poco più di un ragazzino, muovere i suoi primi passi nel mondo. Prima ancora che potesse diventare uno dei personaggi più amati e apprezzati dal pubblico del piccolo schermo, che a distanza di anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne continuano a seguirlo con affetto.