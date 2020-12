Al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha fatto una gaffe in diretta citando Andrea Damante, che ha preso parte al programma come concorrente nella prima edizione.

Al Grande Fratello Vip questa sera non è stata affatto una puntata facile. Per questo motivo Alfonso Signorini ad un certo punto, durante il corso della diretta, si è un po’ distratto e tra un momento e l’altro della conduzione ha commesso una terribile gaffe, citando perfino Andrea Damante, che ha preso parte alla prima edizione del reality show di canale 5, quando alla conduzione c’era ancora Ilary Blasi e lui ricopriva il ruolo di opinionista.

Che cosa è successo? Alfonso Signorini voleva richiamare l’attenzione di Andrea Zelletta, dopo lo scivolone di Samantha De Grenet, che era rimasto particolarmente attratto dal video di presentazione di Cecilia Capriotti. Peccato che invece di chiamarlo con il suo nome lo ha chiamato con quello dell’ex fidanzato di Giulia De Lellis, commettendo una di quelle gaffe che tanto piacciono al pubblico del piccolo schermo che non ha potuto fare a meno di sorridere di fronte a questo momento in diretta.

Signorini scambia Andrea Zelletta per Damante al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini, come anticipato, ha scambiato Andrea Zelletta per Damante, chiamandolo per cognome, mentre visionava la clip della presentazione di Cecilia Capriotti, che è una delle nuove concorrenti del programma.

“Vorrei capire come mai Andrea Damante guarda in questo modo la clip“ ha esordito il padrone di casa, che è stato attaccato da Bettarini. “Cosa ho detto? Damante, seh. Zelletta!” ha aggiunto divertito di fronte alla sua gaffe. “Va beh dai, abbiamo lo stesso nome. Un po’ ci assomigliamo“ ha replicato Zelletta, giustificando il gesto del conduttore che lo ha chiamato con il nome sbagliato. Nome che, nonostante abbia un po’ abbandonato il nome dello spettacolo, resta ugualmente uno dei più amati del pubblico del piccolo schermo.

Alfonso Signorini ha fatto una gaffe in diretta al GF Vip, citando uno dei concorrenti più amati e nonostante il web sia impazzito di fronte a questo momento, Zelletta non è sembrato scomporsi più di tanto, rispondendo alla domanda sul perché era così interessato alla clip di Cecilia Capriotti: “Stavo semplicemente guardando il filmato, tutto qui” ha replicato, quasi annoiato da quanto stesse accadendo durante il corso della puntata, mentre il popolo della rete è letteralmente impazzito per l’errore commesso, chiedendosi come mai in quel momento il padrone di casa abbia pensato proprio all’ex di Giulia De Lellis.

Manco a farlo apposta, il suo nome era comparso tra i probabili vipponi pronti ad entrare nella casa, ma a quanto pare era soltanto una voce di corridoio e nient’altro.

Cecilia Capriotti si prepara ad entrare nella Casa di #GFVIP! Ecco la sua clip di presentazione! 💪 pic.twitter.com/4P2Op54wc0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 18, 2020

Al Grande Fratello Vip c’è il bello della diretta e a volta capita, proprio come in questo momento, di fare qualche piccolo errore. Ma chissà che il conduttore in realtà al posto di sbagliare non abbia anticipato qualcosa che potrebbe accadere nella casa.