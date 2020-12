GF Vip, pubblico in rivolta: lo scivolone di Samantha De Grenet non piace

Al GF Vip lo scivolone di Samantha De Grenet su Maria Teresa Ruta, in difesa di Filippo Nardi, ha fatto arrabbiare i telespettatori che hanno immediatamente stroncato l’atteggiamento della showgirl.

Al GF Vip questa sera ne sono successe delle belle. Filippo Nardi è stato squalificato a causa delle frasi volgari pronunciate contro Maria Teresa Ruta e tutte le altre donne presenti all’interno della casa più spiata d’Italia.

La maggior parte dei vipponi si è dimostrata essere d’accordo con la scelta presa dalla produzione di canale 5. Tutti tranne Samantha De Grenet che non appena il suo compagno di viaggio ha varcato la famosa soglia rossa per tornare alla vita di sempre, si è duramente scagliata contro Maria Teresa Ruta, affermando che anche lei ha la sua parte di errori in quanto se lei ha sentito, come dichiarato da lei stessa, alcune uscite infelici sul suo conto, avrebbe dovuto parlare con Nardi invece di stare in silenzio.

“Adesso sarebbe colpa mia?” ha chiesto in maniera retorica Maria Teresa, ma Samantha ha sottolineato come secondo lei sia stato sbagliato il suo atteggiamento, in quanto non avrebbe affrontato il problema di petto, nonostante lei non fosse a conoscenza di molti scivoloni di Nardi sul suo conto. Il popolo del web si è schierato a favore della Ruta, stroncando la De Grenet.

Samantha De Grenet difende Filippo Nardi al GF Vip: pubblico furioso

Samantha, io volevo darti un’altra occasione dopo i vecchi like e il sostegno a Salveenee, ma dopo la difesa a Nardi… #GFVIP — Trash Italiano (@trash_italiano) December 18, 2020

Samantha De Grenet è stata stroncata dal pubblico del Grande Fratello Vip, che ha trovato davvero fuori luogo la sua uscita in un momento del genere, visto che Maria Teresa Ruta è rimasta piuttosto scossa nel sentire certe frasi sul suo conto e dopo aver ribadito che in passato è stata vittima di violenza fisica da parte di un uomo.

Alfonso Signorini, che è stroncato da Bettarini, è subito intervenuto provando a far ragionare i concorrenti in merito a quanto accaduto, osservando che a volte quando succedono queste cose bisognerebbe soltanto dissociarsi piuttosto che attivare meccanismi del genere. “Chi vuol capire, capisca” ha aggiunto chiudendo il collegamento, sperando che il suo messaggio sia arrivato a destinazione, ma i telespettatori non hanno comunque apprezzato l’atteggiamento della showgirl, che ha già in passato era stata bocciata dal web per le sue preferenze politiche.

Filippo, sai molto bene che stare nella Casa comporta delle responsabilità, soprattutto nei confronti del pubblico. Hai usato espressioni che oltre ad essere offensive hanno violato regole e spirito di #GFVIP. La conseguenza è inevitabile: sei squalificato dal gioco. pic.twitter.com/yWbtpGf6go — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 18, 2020

Samantha De Grenet al GF Vip non ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura, in quanto quest’esperienza le ha permesso di non fare breccia nel cuore del pubblico, anzi, ma di allontanarla sempre di più dal loro favore. Samantha avrebbe dovuto mostrare una maggiore solidarietà verso un’altra donna, piuttosto che attaccarla in un momento delicato come questo.