Signorini, colpo basso in diretta a Bettarini al GF Vip: lui replica così

Alfonso Signorini replica in diretta a Bettarini, ancora arrabbiato per l’espulsione dal Grande Fratello Vip. Stefano replica così.

Alfonso Signorini replica duramente a Stefano Bettarini durante la diretta del Grande Fratello Vip 2020. Il conduttore, prima di lanciare la pubblicità, si lascia andare ad un’affermazione che i fans hanno immediatamente colto come una replica alle ultime dichiarazioni rilasciate da Bettarini.

Su Instagram, l’ex marito di Simona Ventura, ha pubblicato una storia con cui, a sua volta, lancia una nuova frecciatina al reality show che ha abbandonato dopo essere stato squalificato per bestemmia.

Alfonso Signorini, la frecciatina in diretta a Bettarini ma Stefano guarda The Voice Senior

Dopo diverse settimane dalla squalifica per bestemmia, Stefano Bettatini ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi scagliandosi contro Alfonso Signorini. Secondo l’ex marito di Simona Ventura, la sua squalifica non sarebbe stata motivata dalla presunta bestemmia, ma dalla necessità di coprire alcune sue vecchie storie d’amore.

“So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho avuto una relazione. Qualcuno forse non ha gradito che potesse saltar fuori e ha chiesto la mia testa”, ha dichiarato per poi attaccare direttamente Signorini:

“Come se non bastasse, da quando Signorini mi ha ‘bollato’ non sono stato più chiamato a fare il commentatore sportivo. E ci tengo molto a quel lavoro”.

Alle parole di Bettarini, Signorini ha replicato in diretta. Dopo essersi occupato del caso Filippo Nardi che è stato ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip 2020, in diretta, ha detto:

“Per inciso, voglio ricordare che, anche sobbarcandoci critiche su critiche, chi ha bestemmiato nella casa, è sempre stato sbattuto fuori dalla porta”.

Stefano Bettarini non ha ancora replicato direttamente al conduttore del Grande Fratello Vip 2020. L’ex calciatore, infatti, non sta seguendo la diretta del reality. A svelarlo è stato lui stesso pubblicando la storia che vedete qui in basso dimostrando di aver scelto la semifinale di The Voice Senior che ha tra i concorrenti Giulio Todrani, il padre di Giorgia.

La replica di Bettarini a Signorini arriverà nelle prossime ore attraverso i suoi canali social? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.