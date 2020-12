Lo smalto più bello e femminile? Non crederai ai tuoi occhi

Il colore di smalto più bello e femminile non è affatto una sfumatura convenzionale: scoprila con noi in tutta la sua varietà.

Il rosso seducente, il rosa romantico, tutte le sfumature del nude super eleganti.

Quando si parla di smalto ogni colore sembra rimandare diretto verso un significato speciale, come un simbolo che incarna un lato particolare del carattere di chi lo indossa. Ecco perché, in base al periodo che stiamo vivendo, cambiamo colore delle nostre unghie e saltelliamo da una sfumatura all’altra.

Un colore tra tutti però pare essere il vero colore femminile, quello che incarna tutto il girl power nelle sue molteplici sfumature: il nero.

Non lo avreste mai detto? Ora vi spieghiamo noi perché ne siamo semplicemente innamorate.

Il meglio dello smalto nero

Una manicure nera riesce a esser femminile senza esser per forza sdolcinata, passionale senza il miele del romanticismo, grintosa e decisa come solo una donna sa essere.

C’è chi opta per il total black e chi invece reinterpreta questo smalto in diverse varianti: mat, glitter, con nail art a contrasto, effetto marmo o in accostamento ad altri colori.

Insieme al nero stanno infatti benissimo l’oro e l’argento, ma anche il rosa, il nude e, perché no, l’antitetico bianco. In quest’ultimo caso in molti optano per un vero e proprio effetto lavagna: base opaca sotto e disegni (geometrici spesso ma anche di altro genere) sopra a mo’ di vero e proprio gesso.

Ricordiamo inoltre che lo smalto nero dona veramente a qualsiasi forma di unghie, come avevamo visto per le unghie a ballerina nere e per le unghie a mandorla nere.

Le opportunità sono dunque numerose, spesso anche più di quanto si potrebbe immaginare. Come decidere per quale manicure nera optare? Be’, non resta che trovare la giusta ispirazione, quella che vi farà sentire delle vere first lady.

Per aiutarvi abbiamo inserito qua sotto una gallery con dieci immagini, una carrellata di meravigliose black manicure che abbiamo selezionato per voi su Pinterest. Sfogliatela subito e lasciatevi guidare dall’istinto verso l’opzione che più saprà emozionarvi.

Buona black manicure a tutte!