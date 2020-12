Andrea Damante ha ufficialmente voltato pagina dopo la storia d’amore con Giulia De Lellis. L’ex tronista di Uomini e Donne è venuto allo scoperto con la sua nuova fiamma, presentandola ai fan. Ecco chi è.

Andrea Damante è senza dubbio uno dei tronisti più famosi della storia di Uomini e Donne. Tanto ha fatto sognare la sua storia con Giulia De Lellis, che purtroppo non è terminata come il pubblico del piccolo schermo avrebbe voluto, visto che si sono lasciati per almeno due volte, in via ufficiale, e non sono rimasti in buoni rapporti, tutt’altro.

Andrea ha insinuato il dubbio sulla sua ex fidanzata, facendo intendere che lei si fosse messa con suo amico. A Giulia, questa versione della storia, non è affatto andata giù e sui social ha raccontato come sarebbero andate le cose dal suo punto di vista, affermando che l’uomo che sta frequentando, l’imprenditore Carlo Beretta, non era un suo amico, in quanto i due si vedevano di tanto in tanto per giocare qualche partitella a calcio e non per scambiarsi le confidenze e i sogni di una vita.

Il bel dj veronese, dopo queste dichiarazioni, ha preferito non rispondere e oggi ha ufficialmente dimostrato di aver voltato pagina. In che modo? Andrea Damante ha presentato la nuova fidanzata, confermando i gossip che da qualche tempo a questa parte girano sul suo conto.

Andrea Damante in vacanza a Dubai con la nuova fidanzata: chi è

Andrea Damante, come anticipato, è venuto ufficialmente allo scoperto, presentando la sua nuova compagna. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di mostrarsi nelle stories accanto alla ragazza che da qualche tempo a questa parte gli fa di nuovo battere il cuore, confermando i sospetti covati dal popolo della rete in questi giorni, visto che aveva notato tra lui e questa nuova ragazza uno scambio di like e foto scattate negli stessi posti o con le stesse persone.

In molti avevano anche notato che nelle stories di lei, che ora è a Dubai con lui dove c’era anche Giulia, c’era anche Tommy, il cane che Andrea condivide con Giulia. Una strana coincidenza che ha fatto insospettire i fan. Tanto da spingere Damante ha presentare pubblicamente la sua nuova fidanzata, visto che gli utenti della rete avevano capito tutto: Elisa Visari.

I due, dopo essersi nascosti, nemmeno tanto bene visto che pubblicavano gli stessi scatti in contemporanea sui social, hanno deciso di venire allo scoperto, confermando la loro relazione. Anche se, oltre allo stare insieme, non hanno fatto trapelare nessun altro dettaglio sul come si sono conosciuti o da quanto tempo stanno insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Visari (@elisavisari)

Elisa Visari, la nuova fidanzata di Andrea Damante, dopo la conferma della sua relazione, si è ritrovata ad essere sommersa dalle domande degli utenti della rete che vogliono sapere di più sulla storia, ma lei almeno per il momento ha preferito non rispondere a nessuna delle curiosità del web. Per saperne di più, toccherà aspettare che i diretti interessati scelgano di svelare maggiori dettagli.