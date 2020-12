Oggi questo presentatore televisivo conduce una delle trasmissioni più importanti e famose di canale 5, ma è anche un guru del giornalismo che predica male ma razzola benissimo: chi è?

Estremamente signorile, che vive di pettegolezzi ma ha un’ossessione per la propria privacy, in grado di guadagnare moltissimi soldi con i tradimenti altrui ma che ha sempre avuto una vita sentimentale stabile e discreta: questo conduttore televisivo è approdato in televisione per amore (del mezzo televisivo) e con il tempo si è trasformato in un pilastro della conduzione Mediaset.

Tra i suoi miti di gioventù c’è assolutamente la Carrà, adora tutto ciò che è nazionalpopolare ma, se fosse per lui, Sanremo e Miss Italia durerebbero molto meno. La televisione trash? Odia questa definizione ma odia, più di ogni altra cosa, chi fa “televisione del pomeriggio” con la puzza sotto al naso.

Amico fidatissimo di Silvio Berlusconi, è arrivato a chiedere al Cavaliere un “regalo particolare” che però, intelligentemente, Berlusconi ha preso come uno scherzo.

Il famosissimo presentatore televisivo che fece a Berlusconi una richiesta “particolare”

Questo famosissimo conduttore televisivo lavora ormai da moltissimi anni per la Mondadori, casa editrice del gruppo Berlusconi. Grazie fantastici risultati conquistati nel corso della propria carriera, questo giornalista (e scrittore) ha ricevuto in più di un’occasione manifestazioni di stima da parte di Silvio Berlusconi, tanto che si può dire che i due abbiano ormai un solido rapporto di amicizia.

Proprio in virtù di questa confidenza, pare che una volta Berlusconi abbia chiesto al giornalista quale regalo avrebbe voluto ricevere da lui. Senza pensarci due volte il giornalista chiese di essere presentato a Vladimir Putin, con il quale il Cavaliere ha sempre intrattenuto rapporti di reciproca stima.

Berlusconi rimase un po’ interdetto dalla richiesta e cassò tutto con una risata, credendo (o forse sperando) in una battuta. In realtà il giornalista, dichiaratamente gay, era rimasto folgorato da una fotografia di Putin a petto nudo mentre il presidente russo posava insieme a una tigre siberiana che aveva appena cacciato.

“FA – VO – LO – SO!” aveva esclamato il giornalista in cuor suo (riferendolo poi nel corso di un intervista) e aveva promesso a se stesso che avrebbe fatto di tutto per incontrare il suo sex symbol preferito.

Gli indizi sono ormai sufficienti a riconoscere Alfonso Signorini, uno dei più apprezzati conduttori Mediaset dell’ultimo periodo.

Anche se oggi ha preferito “dare un taglio” al suo problematico rapporto con i capelli, Alfonso Signorini da giovane sfoggiava una capigliatura tutt’altro che invidiabile. In questa foto lo vediamo insieme a Stefano Bettaritini, un altro che ha deciso di liberare il cuoio capelluto.

Oggi tutti conoscono l’orientamento sessuale di Signorini, uno dei pochissimi conduttori italiani ad aver fatto outing da molto tempo e ad aver orgogliosamente continuato a lavorare in Mediaset con il completo appoggio della famiglia Berlusconi.

Un tempo però lo stesso Alfonso sembrava confuso sulla propria sessualità e, non troppo tempo fa, fu lo stesso Signorini a raccontare di aver avuto una relazione con Valeria Marini quando entrambi erano molto giovane e lui non aveva ancora capito di essere omosessuale.

Un’altra relazione sentimentale che ha fatto gola a moltissimi appassionati di gossip ma che invece non è stata mai confermata (o smentita) da Signorini è stata invece quella con Cristiano Malgioglio: il paroliere oltre ad aver affermato di aver avuto una storia d’amore con Alfonso ha anche affermato di averlo sempre amato e di amarlo ancora, senza però ricevere alcun commento da parte del presentatore.

Al di là della verità o meno della relazione con Malgioglio, Signorini ha avuto di certo una relazione stabile e lunghissima con Paolo Galimberti, senatore di destra poi passato tra le fila di Forza Italia.

Secondo voci recenti invece il presentatore del Grande Fratello avrebbe trascorso il suo compleanno in dolce compagnia, anche se non si conosce ancora l’identità del fortunato: Alfonso è nato il 7 Aprile del 1964 a Milano.

Proprio a causa della lunga relazione con Galimberti, durata almeno un decennio e finita senza clamore, Alfonso Signorini ha sempre affermato di essere stato uno che vive di gossip (il suo giornale Chi è un vero e proprio testo sacro per gli appassionati di cronaca rosa) ma di aver sempre avuto una vita sentimentale assolutamente normale, preferendo raccontare quella degli altri e non la propria.

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Indovina gli altri personaggi famosi leggendo tutti gli articoli sui Vip da Piccoli

Affabile e divertente, raffinato ma alla mano, Alfonso Signorini è stato in grado di parlare a una fetta di pubblico vastissima, dalla giovane instagrammer fino alla vecchina del mercato, come dimostra questo video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfosignorini)

Dopo il lungo impegno del Grande Fratello di quest’anno, conduzione bis dopo quello dell’anno scorso, Alfonso Signorini ha dimostrato di avere ancora molto da dire e da dare allo show, decidendo di prolungarlo e pretendendo la diretta per una serata speciale, come lui stesso ha dichiarato di recente.